Smart-ID признали средством идентификации с наивысшим уровнем защиты

Работающий на базе мобильного телефона сервис для идентификации личности Smart-ID получил наивысший по защищенности статус QSCD (Qualified Signature Creation Device), что открывает дорогу для использования приложения при заверении документов электронной подписью, об этом сообщил в четверг, 8 ноября, разработчик приложения SK ID Solutions.
Сертификат QSCD означает, что сделанная с помощью приложения электронная подпись признается равноценной собственноручной подписи во всех странах Европейского союза или, в контексте Эстонии, сделанной с помощью ID-карты или Mobiil-ID подписи, пишет rus.err.ee.
Как отмечает разработчик, Smart-ID и ID-карта нового образца - первые сервисы, которые проходят сертификацию по общеевропейским правилам, поскольку ранее для проверки соответствия требованиям используемых в Эстонии средств идентификации применялись переходные правила.
По словам главы SK ID Solutions Калева Пихла, Smart-ID также предстоит пройти независимую оценку в странах-членах ЕС, в которых сервис будет внедряться.
Все пользователи Smart-ID, которые установят приложение с 8 ноября, автоматически получат сервис уровня QSCD.
Smart-ID является бесплатным сервисом, предназначенным для установления личности пользователя и заверения электронной подписью. Специальное приложение доступно для самртфонов, работающих под управлением операционных систем Android и iOS.