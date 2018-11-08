Smart-ID признали средством идентификации с наивысшим уровнем защиты

Сертификат QSCD означает, что сделанная с помощью приложения электронная подпись признается равноценной собственноручной подписи во всех странах Европейского союза или, в контексте Эстонии, сделанной с помощью ID-карты или Mobiil-ID подписи, пишет rus.err.ee.

Как отмечает разработчик, Smart-ID и ID-карта нового образца - первые сервисы, которые проходят сертификацию по общеевропейским правилам, поскольку ранее для проверки соответствия требованиям используемых в Эстонии средств идентификации применялись переходные правила.

По словам главы SK ID Solutions Калева Пихла, Smart-ID также предстоит пройти независимую оценку в странах-членах ЕС, в которых сервис будет внедряться.

Все пользователи Smart-ID, которые установят приложение с 8 ноября, автоматически получат сервис уровня QSCD.