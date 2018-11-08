Врач: больницам выгодно принимать всех приходящих в ЭМО

И хотя врачи отделений неотложной помощи (ЭМО) стонут под тяжестью рабочей нагрузки, крупные больницы не заинтересованы в уменьшении очередей в ЭМО, считает проработавший годы в финских центрах здоровья и теперь руководящий Таллиннской дежурной клиникой Ингмар Линдстрём, пишет Postimees.
Руководимая Линстрёмом частная клиника, открывает свои двери на Тынисмяги тогда, когда заканчивается рабочий день центров семейной медицины, и там ждут всех нуждающихся в помощи при легких недомоганиях, которые хотят сразу попасть на прием к врачу.
Больницы, конечно, жалуются, что в ЭМО приходят слишком легкомысленно, но, по оценке Линдстрёма, в действительности они не заинтересованы в том, чтобы обращающихся стало меньше: «До начала приема мы обошли все четыре таллиннские больницы с просьбой предоставить нам помещение. Пусть с насморками приходят не в ЭМО, а к нам. Помещений дать не согласился никто, скорее хотели нанять нас на работу». По его словам, ЭМО для больниц, как бездонная бочка.
«Тут постоянно идут деньги, и если другие деньги Больничной кассы закончились, то счета ЭМО в любом случае будут оплачены»,- говорит врач. Так, по его словам, сложилась ситуация, при которой, с одной стороны, перегруженных врачей ЭМО хотелось бы разгрузить, отправив часть пациентов куда-то в другое место, а с другой, для руководства больниц прием в ЭМО – это источник доходов.
Но из-за перегруженности могут допускаться роковые ошибки: «Недавно пришел пациент, которого из одного ЭМО отправили домой с инфарктом, мы отправили его в другую больницу». Он добавил, что постоянно лавируя между простыми случаями, врач может не заметить что-то важное.
Линдстрём убежден, что пока в отделениях ЭМО принимают всех приходящих, в Эстонии ничего не изменится. Если действительно хотят решить проблему перегруженности, то нужно принимать политические решения: «Легко сказать, что ЭМО не будет принимать всех, но тут же возникает вопрос, а куда эти люди пойдут?» В этом случае в центрах здоровья и больницах должна быть возможность помочь и тем пациентам, которые не находятся в критическом состоянии.
На прошлой неделе работающая в Ласнамяэ частная клиника Medicum сообщила, что готова открыть неотложный прием первичного уровня, если Больничная касса это оплатит. По словам Линдстрёма, открытие такие приемов было бы одним из решений проблемы: «Главная проблема все же связана с персоналом. Там должна быть возможность проведения простых лабораторных анализов и рентгенов».
И хотя сейчас дежурная клиника частично выполняет эту работу, по словам Линдстрёма, они не хотят претендовать на деньги Больничной кассы: «Но если забрать у отделений ЭМО миллион и передать его на дежурства в центрах здоровья, то ситуация начала бы улучшаться».
Работавший по обе стороны Финского залива врач отмечает, что жителям Эстонии явно очень сложно свыкнуться с мыслью, что не со всеми проблемами со здоровьем нужно идти в ЭМО, но помочь этому привыканию можно, если при ЭМО отдельно велся бы прием людей с более легкими проблемами со здоровьем.
Так, например, в Финляндии раньше действовавшие при центрах здоровья дежурные приемы все больше собирают вокруг больниц: «Дежурный прием ведется в одном здании с большой больницей, но это – отдельное подразделение». В дежурном кабинете с обратившимся занимается медсестра, которая при необходимости консультируется с врачом, или направляет больного напрямую к специалисту. Он привел в пример город Лахти похожий по размерам на Тарту, где есть пять врачей первичного уровня (в понимании Эстонии семейный врач – ред.), один из которых во внерабочее время находится на дежурстве. И в случае легких травм за заливом можно получить помощь в дежурном кабинете: «Если ребенок, упав, получит на голове рану, из которой течет кровь, но он не потерял сознание и его не тошнит, то этой травмой будет заниматься медицинская сестра».
И хотя живущие в Финляндии эстонцы недовольны тамошней врачебной помощью, Линдстрём оценивает тамошнюю организацию лучше, чем в Эстонии: «Внешняя картинка не должна быть такой красивой, но кухня лучше, поскольку решения с медицинской точки зрения корректнее. Тут направление к врачу-специалисту или на рентген требуют, даже если с медицинской точки зрения это необоснованно».
Руководитель сети здравоохранения Министерства социальных дел Хели Палусте: если немедленное вмешательство не требуется, можно посоветовать обратиться к семейному врачу
Если человек обращается в отделение неотложной помощи, у медицинского работника есть исходящая из законов обязанность оценить его состояние и решить, нужна ли ему помощь, то есть, насколько быстро эта помощь нужна (так называемый триаж). Если триажное решение заключается в том, что немедленного вмешательства не требуется – например, речь идет об обычной вирусной инфекции или пробке в ухе - совершенно обосновано пожелание обратиться в течение пары дней к семейному врачу, или нужно считать это обращением без направления в значении 70 статьи Закона о медицинском страховании (платным для пациента визитом), и брать с пациента плату за последующий прием у врача.
Аудит госконтроля: порядок финансирования благоволит большому количеству приемов в ЭМО
Сейчас у больниц нет мотивации снижать количество обращающихся в отделения неотложной помощи с простыми проблемами со здоровьем, пришел к выводу проведший аудит работы отдалений ЭМО Государственный контроль.
«И хотя, по словам представителей больниц, нынешняя система финансирования не покрывает реальных расходов на лечение при тяжелых случаях ЭМО, в отделения главным образом обращаются с более легкими проблемами со здоровьем и их реальная стоимость визитов скорее меньше, чем в случае пациентов врачей-специалистов»,- написано в отчете аудита Госконтроля. И хотя пациент обращается в ЭМО с простой проблемой, больница получает за это плату, как будто речь идет о приеме врача-специалиста. Поскольку отделения ЭМО отдельно не финансируются и в первую очередь оплате подлежат счета за неотложную помощь, возникла ситуация, при которой все больше приемов врачей-специалистов приходится делать в качестве переработки.
В своем отчете по аудиту Госконтроль ссылается на Больничную кассу, по словам представителей которой, больницы заинтересованы в переработке во время приемов в поликлиниках и дневных стационарах, поскольку в большей степени общие расходы покрываются расходами на услуги, оказанными в рамках договора: «Такая система финансирования благоволит принимать в ЭМО тех пациентов, которые могли бы получить помощь у семейного врача».
По условиям договора о финансировании лечения, Больничная касса платит больнице за переработку только в том случае, если деньги, предусмотренные на амбулаторные приемы, истрачены. «По оценке представителя Клиники Тартуского университета (Март Эйнасто – ред.), такая система заставляет больницы проводить много амбулаторных лечений с меньшей стоимостью, чтобы за работу больше предусмотренного договором при стационарном лечении больница могла расплатиться», - признал Госконтроль.
По оценке Госконтроля, нынешняя система финансирования ЭМО, основанная на объеме договора, создает ситуацию, при которой у больниц нет финансовой мотивации сокращать количество обращений за неотложной помощью в ЭМО.
В то же время Госконтроль говорит, что поскольку работа ЭМО финансируется за счет денег, предусмотренных договорами больниц о помощи врачей-специалистов, большое количество обращающихся в отделения ЭМО ведет к ухудшению доступности плановой помощи врачей-специалистов. В то же время доля ЭМО в расходах больницы растет: «Если пациенты не попадают вовремя на плановое лечение, то их состояние здоровья может ухудшиться. Последнее в свою очередь может стать причиной роста обращений за неотложной помощью».
Ханнели Руди