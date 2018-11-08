Врач: больницам выгодно принимать всех приходящих в ЭМО

Руководитель сети здравоохранения Министерства социальных дел Хели Палусте: если немедленное вмешательство не требуется, можно посоветовать обратиться к семейному врачу

Если человек обращается в отделение неотложной помощи, у медицинского работника есть исходящая из законов обязанность оценить его состояние и решить, нужна ли ему помощь, то есть, насколько быстро эта помощь нужна (так называемый триаж). Если триажное решение заключается в том, что немедленного вмешательства не требуется – например, речь идет об обычной вирусной инфекции или пробке в ухе - совершенно обосновано пожелание обратиться в течение пары дней к семейному врачу, или нужно считать это обращением без направления в значении 70 статьи Закона о медицинском страховании (платным для пациента визитом), и брать с пациента плату за последующий прием у врача.

Аудит госконтроля: порядок финансирования благоволит большому количеству приемов в ЭМО

Сейчас у больниц нет мотивации снижать количество обращающихся в отделения неотложной помощи с простыми проблемами со здоровьем, пришел к выводу проведший аудит работы отдалений ЭМО Государственный контроль.

«И хотя, по словам представителей больниц, нынешняя система финансирования не покрывает реальных расходов на лечение при тяжелых случаях ЭМО, в отделения главным образом обращаются с более легкими проблемами со здоровьем и их реальная стоимость визитов скорее меньше, чем в случае пациентов врачей-специалистов»,- написано в отчете аудита Госконтроля. И хотя пациент обращается в ЭМО с простой проблемой, больница получает за это плату, как будто речь идет о приеме врача-специалиста. Поскольку отделения ЭМО отдельно не финансируются и в первую очередь оплате подлежат счета за неотложную помощь, возникла ситуация, при которой все больше приемов врачей-специалистов приходится делать в качестве переработки.

В своем отчете по аудиту Госконтроль ссылается на Больничную кассу, по словам представителей которой, больницы заинтересованы в переработке во время приемов в поликлиниках и дневных стационарах, поскольку в большей степени общие расходы покрываются расходами на услуги, оказанными в рамках договора: «Такая система финансирования благоволит принимать в ЭМО тех пациентов, которые могли бы получить помощь у семейного врача».

По условиям договора о финансировании лечения, Больничная касса платит больнице за переработку только в том случае, если деньги, предусмотренные на амбулаторные приемы, истрачены. «По оценке представителя Клиники Тартуского университета (Март Эйнасто – ред.), такая система заставляет больницы проводить много амбулаторных лечений с меньшей стоимостью, чтобы за работу больше предусмотренного договором при стационарном лечении больница могла расплатиться», - признал Госконтроль.

По оценке Госконтроля, нынешняя система финансирования ЭМО, основанная на объеме договора, создает ситуацию, при которой у больниц нет финансовой мотивации сокращать количество обращений за неотложной помощью в ЭМО.

В то же время Госконтроль говорит, что поскольку работа ЭМО финансируется за счет денег, предусмотренных договорами больниц о помощи врачей-специалистов, большое количество обращающихся в отделения ЭМО ведет к ухудшению доступности плановой помощи врачей-специалистов. В то же время доля ЭМО в расходах больницы растет: «Если пациенты не попадают вовремя на плановое лечение, то их состояние здоровья может ухудшиться. Последнее в свою очередь может стать причиной роста обращений за неотложной помощью».

Ханнели Руди