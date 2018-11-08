В Финляндии обнаружены иглы в продуктах питания

Полицией задержан мужчина 1950 года рождения по подозрению в саботаже в продовольственных магазинах Мерикарвиа, передает Yle.

Две иглы были обнаружены в кондитерских изделиях, а одна – в колбасе. Иглы были спрятаны в двух разных магазинах.

По словам комиссара Йоуни Ууситало из полиции Канкаанпяя, подозреваемый был задержан в понедельник, и полиция начала допрашивать его во вторник. Мужчина не признает своей вины, и допрос продолжится в среду. Подозреваемый сам также проживает в Мерикарвиа.

Произошедшее вызвало волнение в небольшом населенном пункте. Продавцы усилили наблюдение за поведением покупателей, чтобы предотвратить новые подобные случаи. Полиция просит возможных очевидцев произошедшего обратиться в полицию.

Власти подчеркивают, что подобное хулиганство может оказаться крайне опасным. В худшем случае покупатель мог был проглотить иглу и получить серьезные травмы.