Чт, 8.11.2018
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В Финляндии обнаружены иглы в продуктах питания

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Колбаса. Иллюстративное фото.

ФОТО: Ove Maidla

В октябре в магазинах Мерикарвиа в кондитерских и колбасных изделиях были обнаружены иглы для швейной машины.

Полицией задержан мужчина 1950 года рождения по подозрению в саботаже в продовольственных магазинах Мерикарвиа, передает Yle

Две иглы были обнаружены в кондитерских изделиях, а одна – в колбасе. Иглы были спрятаны в двух разных магазинах.

По словам комиссара Йоуни Ууситало из полиции Канкаанпяя, подозреваемый был задержан в понедельник, и полиция начала допрашивать его во вторник. Мужчина не признает своей вины, и допрос продолжится в среду. Подозреваемый сам также проживает в Мерикарвиа.

Произошедшее вызвало волнение в небольшом населенном пункте. Продавцы усилили наблюдение за поведением покупателей, чтобы предотвратить новые подобные случаи. Полиция просит возможных очевидцев произошедшего обратиться в полицию.

Власти подчеркивают, что подобное хулиганство может оказаться крайне опасным. В худшем случае покупатель мог был проглотить иглу и получить серьезные травмы. 

Случай расследуется по статье «Попытка нанесения тяжких телесных повреждений».

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