Суд оправдал бышего руководителя хлебозавода Pere

Рейн Кильк обвинялся в том, что в качестве члена совета AS Pere (обанкротившейся к настоящему времени фирмы, которая с осени 2012 года была переименована в AS Lõuna Toiduainetetööstus) он совместно с членом совета Кайе Райгом и членом правления Неэме Райгом необоснованно подарил имущество AS Pere фирме Pere Pagar OÜ (фирменное наименование с сентября 2012 года - LT Pagar OÜ). Дар был оформлен в ситуации, когда у AS Pere как минимум с начала 2012 года были постоянные проблемы с платежеспособностью и ликвидностью, а размер имевшихся обязательств фирмы значительно превышал стоимость ее активов.