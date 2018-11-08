На шоссе Таллинн-Тарту откроется новая заправка вместе с крупнейшим придорожным кафе

С прошлой недели между заводом по переработке рапсового семени в Имавере и проезжей частью суетятся автомобили и строители, которые расчищают площадь и проводят подготовительные работы перед строительством фундамента. Alexela и AS Johnny построят там новую заправку, которая должна открыться в мае будущего года, передает Järva Teataja.

Помимо заправки, там будет построено кафе, одним из создателей которого станет несколько десятилетий занимающийся пищевым бизнесом Прийт Палк. Он известен по работающим в Таллинне и Тарту кафе, барам и ресторанам, таким как Crepp и Willy & Rudy.

По словам Палка, в кафе на перекрестке Пайа вместится больше людей, чем в других подобных придорожных заведениях на шоссе Таллинн-Тарту. В столовом зале будет 90 сидячих мест, вместе с террасой туда должно вместиться более 150 человек.

Предполагается, что площадь столового зала составит примерно 150 квадратных метров, вместе с террасой - 200 метров. Там же построят детскую площадку и площадку для выгула собак.

Если сейчас на месте стройки можно увидеть лишь кучи земли, в будущем Палк обещает удивить посетителей зданием с роскошным дизайном, простором и стеклянными стенами. «Другой такой заправки в странах Балтии не будет», - добавил он.

По словам Палка, ключевым словом нового кафе станет скорость. «Если вы представите себе шоссе Таллинн-Тарту, там особо нет мест, где можно быстро поесть. Везде либо внушительное время ожидание, либо предлагают хот-дог или гамбургер. Мы планируем сделать место с качественной едой, которую при этом еще и быстро готовят», - описал он.

В меню каждый найдет себе что-нибудь по вкусу: предложение дня, детская еда, супы, салаты, жаркое. Предусмотрено и вегетарианское меню. Найдут чем поживиться и сладкоежки, поскольку на месте будет работать пекарь-кондитер, то есть булочки и пироги будут подавать буквально из печи.

Палк рассказал, что обед обойдется примерно в пять евро: «У нас не будет настоящих ресторанных цен, но и низкими они тоже не будут, поскольку рабочая сила и сырье стоят денег. Полагаю, что останемся в пределах нормы».

В часы пик и на заправке не должно быть проблем с размещение людей, там предусмотрены места для 95 автомобилей и 12 грузовиков.

Палк добавил, что благодаря кафе будет создано более 20 рабочих мет, заправка даст еще десять. Сотрудников в кафе будут искать в январе.

Месторасположение на перекрестке Пайа одобрил также член правления Johnny AS Урмас Йохансон. Это и стало главной причиной того, почему уже в 2005 году предприятие выкупило у волости этот участок земли. Тогда была начата детальная планировка, но из-за экономического кризиса проект пришлось временно приостановить. Через полтора года, когда экономические результаты значительно улучшились, на повестку дня вновь встало строительство заправки на перекрестке Пайа.