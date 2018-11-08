Полицейская ищейка нашла в лесу пропавшую женщину

Около 16.30 во вторник в полицию поступило сообщение о том, что 69-летняя женщина из деревни Вийтка Выруского уезда заблудилась в лесу. Насколько было известно, у женщины могли быть проблемы со здоровьем, а аккумулятор ее мобильного телефона мог вскоре отключиться, сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны (PPA).

От женщины получили информацию о том, где она вошла в лес, и по ее следу отправили патруль погранохраны со служебной собакой. Поскольку в это время с работой погранохраны на кордоне Пиуза знакомились двое пограничников из Литвы, у которых тоже были с собой служебные собаки, они также отреагировали на вызов. Служебная собака литовского пограничника вскоре взяла след и в течение последующего часа быстро шла по нему, пока пропавшую женщину не нашли. С женщиной все оказалось в порядке, ей помогли выйти из леса, сообщил пресс-секретарь.

Глава кордона Пиуза PPA Валмар Хинно отметил, что пограничники постоянно обмениваются опытом с зарубежными коллегами и в том числе посещают друг друга, чтобы ознакомиться с работой коллег.