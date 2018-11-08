Полицейская ищейка нашла в лесу пропавшую женщину

Литовские пограничники, встречавшиеся с коллегами на кордоне Пиуза, приняли участие в поисках пожилой женщины, пропавшей в лесу в Вырумаа, где литовская служебная собака и нашла ее.
Около 16.30 во вторник в полицию поступило сообщение о том, что 69-летняя женщина из деревни Вийтка Выруского уезда заблудилась в лесу. Насколько было известно, у женщины могли быть проблемы со здоровьем, а аккумулятор ее мобильного телефона мог вскоре отключиться, сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны (PPA).
От женщины получили информацию о том, где она вошла в лес, и по ее следу отправили патруль погранохраны со служебной собакой. Поскольку в это время с работой погранохраны на кордоне Пиуза знакомились двое пограничников из Литвы, у которых тоже были с собой служебные собаки, они также отреагировали на вызов. Служебная собака литовского пограничника вскоре взяла след и в течение последующего часа быстро шла по нему, пока пропавшую женщину не нашли. С женщиной все оказалось в порядке, ей помогли выйти из леса, сообщил пресс-секретарь.
Глава кордона Пиуза PPA Валмар Хинно отметил, что пограничники постоянно обмениваются опытом с зарубежными коллегами и в том числе посещают друг друга, чтобы ознакомиться с работой коллег.
«Было чистой случайностью, что в этот день нам поступил такой вызов с расстояния всего в несколько километров и мы смогли вместе отреагировать. Мы уже раньше договорились с литовскими коллегами, что они будут участвовать в служебной деятельности наравне с нашими пограничниками. Таким образом, решение, что в первую очередь по следу пойдет именно литовская служебная собака с нашим, знакомым с местностью пограничником, было принято быстро. Мы заранее были готовы к тому, что, когда литовская собака устанет, работу продолжит ожидающая своей очереди служебная собака с кордона Пиуза с кинологом. К счастью, все прошло очень хорошо, а жизнь женщины спасли благодаря сотрудничеству пограничников двух стран», - сказал Хинно.