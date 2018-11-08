При покупке платяного шкафа обнаружилась забавная аномалия
8 ноября 2018, 16:05
Покупавшая платяной шкаф Хелен неожиданно обнаружила в его конструкции необычное изменение, рассказывает портал Kodustiil.
Покупательница из английского города Нортгемптон от души повеселилась, сделала фотографии чудо-шкафа и выложила их в социальные сети. Присмотритесь к снимкам и обратите внимание, где находятся ручки шкафа. По мнению Хелен, такая конструкция не следует ни одному закону логики.
Have been out in #Northants shopping for a new wardrobe. This one should be filed under #YouHadOneJob pic.twitter.com/nPrajUtWDr— Helen (@chaterfranks) October 20, 2018
Внутрь такого шкафа невозможно попасть ни при каких обстоятельствах: ручки на дверцах и в ящиках прикреплены изнутри, пишет thesun.co.uk.