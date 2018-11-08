Чт, 8.11.2018
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При покупке платяного шкафа обнаружилась забавная аномалия

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Шкаф. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Jacques Palut / PantherMedia / Jacques Palut/ Scanpix

Покупавшая платяной шкаф Хелен неожиданно обнаружила в его конструкции необычное изменение, рассказывает портал Kodustiil

Покупательница из английского города Нортгемптон от души повеселилась, сделала фотографии чудо-шкафа и выложила их в социальные сети. Присмотритесь к снимкам и обратите внимание, где находятся ручки шкафа. По мнению Хелен, такая конструкция не следует ни одному закону логики.   

Внутрь такого шкафа невозможно попасть ни при каких обстоятельствах: ручки на дверцах и в ящиках прикреплены изнутри, пишет thesun.co.uk.

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