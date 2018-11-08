Шумахер жив: супруга гонщика приоткрыла завесу тайны

Конечно, в письме не было прямым текстом сказано о здоровье многократного чемпиона мира, однако, как заявляет Хершенбах, намек на то, что Шумахер продолжает восстановление и надежда на выздоровление есть, в письме был: "Коринна поблагодарила меня и написала, что Михаэль продолжает бороться и не думает сдаваться".