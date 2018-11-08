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Шумахер жив: супруга гонщика приоткрыла завесу тайны

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Corinna ja MIchael Schumacher 2011. aastal

ФОТО: Luca Bruno / AP

В декабре минет пять лет с того рагического дня, как Михаэль Шумахер получил страшную травму головы, катаясь на лыжах в Альпах. Семья немца крайне редко появляется на публике,а комментарии о здоровье Шуми практически исключены, передает Postimees.

Тем больше стало удивление немецкой певицы Саши Хершенбах, когда она получила письмо от супруги Михаэля , Коринны.

Хершенбах посвятила Шумахеру песню "Рожденный для борьбы" и отправила компактдиск семье автогонщика. Хершенабх не надеялась на какой-либо ответ, но Коринна Шумахер лично отправила Хершенбах письмо.

Конечно, в письме не было прямым текстом сказано о здоровье многократного чемпиона мира, однако, как заявляет Хершенбах, намек на то, что Шумахер продолжает восстановление и надежда на выздоровление есть, в письме был: "Коринна поблагодарила меня и написала, что Михаэль продолжает бороться и не думает сдаваться".

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