Галерея: правительство решило прекратить спецпланировку целлюлозного завода

На заседании в четверг кабинет правительства решил прекратить работу над специальной планировкой завода по производству целлюлозы Est-For Invest.
«Мы решили придерживаться своей позиции и прекратить спецпланировку», - сказал на пресс-конференции правительства премьер-министр Юри Ратас.
В то же время, он добавил, что компания сможет продолжить работу по этой теме, а инвесторы смогут приступить к подготовке к строительству завода в каком-либо другом регионе Эстонии.
Прошлой весной правительство инициировало крупнейшую в истории государства промышленную инвестицию — специальную планировку завода по производству целлюлозы стоимостью миллиард евро вблизи реки Эмайыги в Вильянди- и Тартумаа.
Поскольку местное население, горуправа и горсобрание Тарту были против строительства завода, правительство в июне решило инициировать прекращение спецпланировки завода.
Планируемый Est-For завод стоимостью около миллиарда евро перерабатывал бы около 3,3 млн тонн древесины в год. Планируемая мощность составила бы в среднем до 750 000 тонны биопродукции в год. Конечная продукция шла бы на экспорт.