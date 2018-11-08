Галерея: правительство решило прекратить спецпланировку целлюлозного завода

«Мы решили придерживаться своей позиции и прекратить спецпланировку», - сказал на пресс-конференции правительства премьер-министр Юри Ратас.

В то же время, он добавил, что компания сможет продолжить работу по этой теме, а инвесторы смогут приступить к подготовке к строительству завода в каком-либо другом регионе Эстонии.

Прошлой весной правительство инициировало крупнейшую в истории государства промышленную инвестицию — специальную планировку завода по производству целлюлозы стоимостью миллиард евро вблизи реки Эмайыги в Вильянди- и Тартумаа.

Поскольку местное население, горуправа и горсобрание Тарту были против строительства завода, правительство в июне решило инициировать прекращение спецпланировки завода.