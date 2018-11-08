Чем будут отличаться Т1 Mall of Tallinn и торговый центр Ülemiste?

Два гигантских центра разделяет железная дорога. Поскольку и в Т1, и в обновленном центре Ülemiste будет кино, большая игровая зона для детей и множество магазинов, клиент может легко спутать два больших центра. Однако, по словам директора центра Ülemiste, различия фундаментальны.

“Нет одинаковых центров, - утверждает Гуйдо Пярнитс. – Что теперь отличает Т1 от Ülemiste, - это, так сказать, состав арендаторов, то, какие магазины там есть». По словам Пярнитса, очень большую роль играет размещение и состав арендаторов. Не все новые магазины обязательно понравятся потребителям и очень важно, чтобы арендаторы взаимно дополняли и подходили друг другу.

Помимо обычных магазинов одежды и обуви оба центра делают большой упор на развлечение и проведение досуга. “Мы оба являемся представителями торговых центров третьего поколения, где очень большой упор делается именно на деятельность, не касающуюся покупок, - сказал Пярнитс. – Я имею здесь в виду не только платные развлечения, как, например, кино, а то, что все помещения общего пользования спроектированы так, чтобы людям было приятно там находиться”.

По словам занимающегося связями с общественности от имени Т1 Mall of Tallinn Расмуса Кагге, один из принципов нового торгового центра состоит в том, чтобы человек чувствовал себя там, как будто в городском пространстве. “Гуляя по улицам и паркам, отдыхая, наслаждаясь хорошими ресторанами, встречаясь с друзьями, читая книги”, - перечислил он.

Если центр Ülemiste построен довольно широким, то Т1, напротив, стремится в небо. На его вершине будет колесо обозрения. «На крыше T1 MOT появится уникальное для Европы колесо обозрения с 27 утепленными гондолами, верхушка которого будет достигать высоты 120 метров. Это аттракцион, подобных которому в мире всего пять и все они в Азии”, - привел пример Кагге, добавив, что в Т1 в магазинах и коридорах высокие потолки и окна, а также три огромных атриума, два из которых проходят через четыре этажа и пропускают сквозь огромные стеклянные купола солнечный свет, создавая ощущение, что посетитель находится на улице или в парке.

В обоих центрах появится и кино – центр Ülemiste заключил договор с кинотеатром Apollo, T1 – с Cinamon. Если не учитывать кинотеатры Artis и Apollo в центре Solaris, это будут два самых близких друг к другу кинотеатра.

В обоих центрах будут образцовые игровые площадки. В то же время список ресторанов у обоих гигантов весьма разнообразен.

В качестве наибольшего отличия можно назвать транспортный узел Т1. Перед центром будет останавливаться трамвай, который возит посетителей из центра в аэропорт и обратно. Также рядом с ним будут останавливаться автобусы дальнего следования на Петербург, Ригу и Тарту. С другого края расположится главный терминал скоростной железной дороги, соединяющий Эстонию со всей Европой. “То, что один торговый центр станет, по сути, воротами в город, а новый узел для всех видов транспорта возникнет прямо в центре столицы, уникально для Европы, подтверждают специалисты”, - заметил Кагге.