В Нарве человека забили до смерти ради бутылки пива и 40 центов

Суд признал 29-летнего Максима Естифеева и 43-летнего Дмитрия Птицына виновными в убийстве с целью ограбления, Естифеев получил 14, а Птицын - 10 лет тюремного заключения. Приговор оказался мягче, чем хотела прокуратура, требовавшая приговорить Естифеева к 17, а Птицына к 14 годам лишения свободы, пишет Rus.err.

Согласно данным Вируской окружной прокуратуры, 1 февраля 2018 года поздно вечером 29-летний Максим Евстифеев и 43-летний Дмитрий Птицын у одного из домов на улице Йоала до смерти избили 51-летнего мужчину, убийство было совершено с целью ограбления, то есть при отягчающих обстоятельствах.