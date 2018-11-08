Во Франции решили повысить туристический налог

В центральном французском регионе Иль-де-Франс повысят туристический налог, чтобы оплатить развитие общественного транспорта. Владельцы местных отелей считают, что в результате туристы будут тратить меньше денег. Об этом пишет Le Quotidien du Tourisme.
В ближайшее время правительство региона Иль-де-Франс, в который входит Париж и еще семь департаментов, намерено одобрить увеличение регионального туристического налога на 15%, пишет turuzm.ru. Дополнительный доход власти намерены направить на развитие компании Société du Grand Paris, отвечающей за сеть общественного транспорта столичного региона. Налог начнет действовать с 1 января 2019 года.
Представители Союза торговых и промышленных предприятий гостиничной индустрии (Umih) и Управления социального обеспечения (CNG) уже заявили, что повышение налога неприемлемо. Владельцы отелей обвиняют французское правительство и президента в полном противоречии своим предвыборным обещаниям. По мнению специалистов, данная мера напрямую скажется на покупательной способности туристов, которые путешествуют по Иль-де-Франс. Кроме того, увеличение туристического сбора может создать прецедент и распространиться на все регионы Франции.
По словам противников повышения налога, нововведение фактически накажет туристов за привлекательность первого региона Франции и надолго ослабит конкурентоспособность делового туризма, являющегося локомотивом индустрии туризма в Иль-де-Франс.
В регион Иль-де-Франс входят 8 департаментов: Париж, Сена и Марна, Ивелин, Эсон, О-де-Сен, Сен-Сен-Дени, Валь-де-Марн и Валь-д’Уаз. На данный момент размер туристического налога в столице составляет от 1 до 8 евро за ночь в зависимости от классификации объекта размещения. В других городах региона с туристов собирают денежную сумму в размере 0,2-8 евро. Ежегодно власти собирают с туристов около 100 миллионов евро.