Во Франции решили повысить туристический налог

В ближайшее время правительство региона Иль-де-Франс, в который входит Париж и еще семь департаментов, намерено одобрить увеличение регионального туристического налога на 15%, пишет turuzm.ru. Дополнительный доход власти намерены направить на развитие компании Société du Grand Paris, отвечающей за сеть общественного транспорта столичного региона. Налог начнет действовать с 1 января 2019 года.

Представители Союза торговых и промышленных предприятий гостиничной индустрии (Umih) и Управления социального обеспечения (CNG) уже заявили, что повышение налога неприемлемо. Владельцы отелей обвиняют французское правительство и президента в полном противоречии своим предвыборным обещаниям. По мнению специалистов, данная мера напрямую скажется на покупательной способности туристов, которые путешествуют по Иль-де-Франс. Кроме того, увеличение туристического сбора может создать прецедент и распространиться на все регионы Франции.

По словам противников повышения налога, нововведение фактически накажет туристов за привлекательность первого региона Франции и надолго ослабит конкурентоспособность делового туризма, являющегося локомотивом индустрии туризма в Иль-де-Франс.