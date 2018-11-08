Добровольцы-поисковики Ида-Вирумаа разрабатывают план сотрудничества с полицией

Целью проведенной встречи - проанализировать и разработать план совместной работы и выявить пути улучшения сложившейся системы. «Встреча была продуктивной и можно смело сказать, что она прошла успешно, поскольку определилось сразу два направления сотрудничества. Первое - в Ида-Вирумаа появится действующая добровольческая поисковая организация, которая в сотрудничестве с другими поисковиками и полицией будет развиваться. Добровольцы получили рекомендации от полиции по выстраиванию структуры организации, а также информацию о том, как полиция может помочь с обучением и развитием навыков добровольцев. Теперь впереди технические и организационные моменты. Выстраивание и развитие организации, в том числе с подключением собак, в чем мы так же рассчитываем на помощь и сотрудничество с полицией, ее собаководами и государственной школой на базе Академии МВД», - рассказали добровольцы Ида-Вирумаа.