Добровольцы-поисковики Ида-Вирумаа разрабатывают план сотрудничества с полицией

Во вторник, 6 октября, состоялась встреча актива добровольцев-поисковиков с чиновниками Ида-Вируской префектуры. Встреча была проведена для укрепления сотрудничества между добровольцами, искавшими потерявшегося в лесу Ида-Вирумаа пенсионера Ивана Тогидного, и координатором по работе с добровольцами и кризисным управляющим Идаской префектуры.
Целью проведенной встречи - проанализировать и разработать план совместной работы и выявить пути улучшения сложившейся системы. «Встреча была продуктивной и можно смело сказать, что она прошла успешно, поскольку определилось сразу два направления сотрудничества. Первое - в Ида-Вирумаа появится действующая добровольческая поисковая организация, которая в сотрудничестве с другими поисковиками и полицией будет развиваться. Добровольцы получили рекомендации от полиции по выстраиванию структуры организации, а также информацию о том, как полиция может помочь с обучением и развитием навыков добровольцев. Теперь впереди технические и организационные моменты. Выстраивание и развитие организации, в том числе с подключением собак, в чем мы так же рассчитываем на помощь и сотрудничество с полицией, ее собаководами и государственной школой на базе Академии МВД», - рассказали добровольцы Ида-Вирумаа.
Второе - в ходе анализа выяснилось, что в нашей стране (и не только) действует разработанная в 90-х годах тактика проведения поисковых операций, на основе которой полиция и выстраивает свои действия. «Было принято совместное решение о необходимости серьезного анализа этой тактики на предмет соответствия реалиям сегодняшнего технологического века. Добровольцы продолжат сотрудничество с официальными структурами в этом направлении, теперь с Академией МВД, - отметили добровольцы. - Следующий этап - поиск магистранта или докторанта Академии МВД, который будет заинтересован взять эту тему на разработку для написания научной работы и с которым добровольцы продолжат совместную деятельность. Надеемся, что и этот поиск будет успешным и уже скоро сотрудничество продолжится».
Добровольцы Ида-Вирумаа выразили отдельную благодарность сотрудникам Идаской префектуры, министру МВД Андресу Анвельту и и.о. префекта Идаской префектуры Тарво Круупу за внимание к проблеме.