Российского бизнесмена, подозреваевмого в махинациях с футбольным клубом, посчитали невиновным

Адвокаты Эрве Темима и Тома Жаккарди, представляющие интересы российского миллиардера и владельца «Монако» Дмитрия Рыболовлева, выступили с заявлением касательно последних событий, связанных с бизнесменом, передает championat.com.
«Мы подтверждаем, что Рыболовлеву было предъявлено обвинение, как сообщалось генеральным прокурором. Мы подтверждаем также, что Дмитрий Рыболовлев находится под судебным контролем, но уточняем, что он полностью свободен в своих перемещениях, с единственным условием – не встречаться с лицами, участвующими в разбирательстве, и являться по повестке следственного судьи, что он и будет делать, как делал всегда.
Мы напоминаем, что вынесение обвинения в монакском праве равнозначно предъявлению обвинения во французском праве. Этот статус присваивается человеку, когда судья считает, что против него имеется достаточное количество материала. Речь ни в коем случае не идёт об обвинениях, служащих основанием для судебного процесса, не говоря уже о доказательствах, которые могут привести к осуждению.
Мы особенно подчеркиваем тот факт, что на данном этапе Рыболовлев считается невиновным, и настаиваем на необходимости неукоснительного соблюдения этого принципа и прав, связанных с ним», — заявили адвокаты владельца "Монако".