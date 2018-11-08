Российского бизнесмена, подозреваевмого в махинациях с футбольным клубом, посчитали невиновным

«Мы подтверждаем, что Рыболовлеву было предъявлено обвинение, как сообщалось генеральным прокурором. Мы подтверждаем также, что Дмитрий Рыболовлев находится под судебным контролем, но уточняем, что он полностью свободен в своих перемещениях, с единственным условием – не встречаться с лицами, участвующими в разбирательстве, и являться по повестке следственного судьи, что он и будет делать, как делал всегда.

Мы напоминаем, что вынесение обвинения в монакском праве равнозначно предъявлению обвинения во французском праве. Этот статус присваивается человеку, когда судья считает, что против него имеется достаточное количество материала. Речь ни в коем случае не идёт об обвинениях, служащих основанием для судебного процесса, не говоря уже о доказательствах, которые могут привести к осуждению.