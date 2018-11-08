В этот теплый ноябрьский вечер все сошлось: не задетое реновацией столетнее здание в Старом городе, да еще с бурной биографией, чарующие картины художников начала XX века и разноцветные лимонады, которым исполнилось, пожалуй, лет двести...
Мы ищем вход в дом по адресу улица Сауна, 1 - там должна быть вывеска Helios Hall. Оказалось, что в реальности нужно пройти по Сауна чуть дальше, до культового бара Sigmund Freud. Наверное, завсегдатаи бара обращали внимание на дом напротив и на плакаты с репродукцией знаменитой картины Густава Климта.
Но пусть фанаты коктейлей остаются в своем любимом баре, а мы расскажем об арт-музее Helios Hall, работающем в здании кинотеатра, который был открыт более ста лет назад, в декабре 1917 года и носил имя Passash. Через десять лет кинотеатр сменил собственника, им стало паевое товарищество Estonia Film, которое переименовало кинотеатр в Rekord, а затем - в Uus Rekord. В 1933 году он назывался уже Helios. В 1940 году кинотеатр национализировали, и логично, что он стал гордо называться Oktoober. В 1988 году Oktoober вновь стал носить имя Helios. В 1995 году кинотеатр закрыли.
В пустом, странном и даже пугающем интерьере проводили выставки, корпоративы, фестивали, рок-концерты, кинопоказы... В 2000-е годы тут планировали открыть ночной клуб. Помещению искали арендатора.
При дневном свете, если он, конечно, когда-нибудь проникает в помещение бывшего кинотеатра, флер загадочности и таинственности, конечно, слетает, но и в полумраке можно рассмотреть остатки лепнины на потолке, щербатые кирпичные стены, а длинные коридоры за, так сказать, кулисами и причудливо изогнутые лестницы работают как машина времени...
Сейчас здесь действует то ли музей, то ли выставочный зал под названием Helios Hall. На очищенные от многолетних наслоений стены натянули экран, занимающий три стены из четырех, и проецируют на них картины Моне, Ван Гога и Климта. Зрелище необычное и завораживающее: детали картин наплывают на вас, увеличиваются, и вы как бы попадаете внутрь живописного полотна...
Помещения часто используются для проведения различных мероприятий, и, судя по станичке в Facebook, это очень популярное место: на стены можно проецировать не только картины, но и рекламные материалы, и они будут выглядеть тоже впечатляюще.
Вот и бренд Schweppes представил в этом зале новый продукт – напиток Schweppes Spritz, который можно употреблять как самостоятельный безалкогольный напиток, так и использовать для приготовления коктейлей.
Бренд родился в Женеве, в 1783 году, когда Якоб Швепп, часовщик и ученый-любитель разработал промышленный метод производства газированной воды.
Чувствуя великое будущее своего открытия, он вскоре перебрался в Лондон, где в 1792 году построил первый в мире завод по производству газированной воды и основал компанию J. Schweppe & Co.
Кроме традиционных тоников, сейчас в Эстонии можно попробовать новый Schweppes Spritz с двумя вкусами. Это Aperitivo, в котором чувствуются нотки свежих цитрусов и аромат бергамота с ревеневым послевкусием, и Jazzy Ginger с натуральным экстрактом корня имбиря. Любителям подобных напитков будет интересно узнать, что в новом году к ним добавятся еще два вкуса: со вкусом шампанского и ананаса с базиликом.
Schweppes Spritz подходит для приготовления коктейлей. Об этом рассказал чемпион Эстонии по безалкогольным коктейлям Лаур Ихерманн. Для коктейлей с добавлением алкоголя новые напитки тоже подходят хорошо. На презентации можно было попробовать коктейли с белым ромом, водкой со скусом лайма, виски и джином. Обязательно для таких коктейлей добавление большого количества льда, пряностей и фруктов: мяты, апельсина и даже огурца.
Так уж получилось, что начали мы с коктейлей и ими же закончили. Интересно, а в Sigmund Freud Bar используют тоники Schweppes?