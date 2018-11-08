Мы ищем вход в дом по адресу улица Сауна, 1 - там должна быть вывеска Helios Hall. Оказалось, что в реальности нужно пройти по Сауна чуть дальше, до культового бара Sigmund Freud. Наверное, завсегдатаи бара обращали внимание на дом напротив и на плакаты с репродукцией знаменитой картины Густава Климта.

Но пусть фанаты коктейлей остаются в своем любимом баре, а мы расскажем об арт-музее Helios Hall, работающем в здании кинотеатра, который был открыт более ста лет назад, в декабре 1917 года и носил имя Passash. Через десять лет кинотеатр сменил собственника, им стало паевое товарищество Estonia Film, которое переименовало кинотеатр в Rekord, а затем - в Uus Rekord. В 1933 году он назывался уже Helios. В 1940 году кинотеатр национализировали, и логично, что он стал гордо называться Oktoober. В 1988 году Oktoober вновь стал носить имя Helios. В 1995 году кинотеатр закрыли.

Так выглядит бывший кинотеатр Oktoober, он же Helios, со двора. Когда-то в кино входили именно отсюда. ФОТО: скриншот с сайта rada7.ee

В пустом, странном и даже пугающем интерьере проводили выставки, корпоративы, фестивали, рок-концерты, кинопоказы... В 2000-е годы тут планировали открыть ночной клуб. Помещению искали арендатора.

Несколько лет назад помещение бывшего кинотеатра искало своего арендатора. При таком освещении в бывшем кинозале нет ничего загадочного. ФОТО: KV.EE

При дневном свете, если он, конечно, когда-нибудь проникает в помещение бывшего кинотеатра, флер загадочности и таинственности, конечно, слетает, но и в полумраке можно рассмотреть остатки лепнины на потолке, щербатые кирпичные стены, а длинные коридоры за, так сказать, кулисами и причудливо изогнутые лестницы работают как машина времени...

Выставка. ФОТО: Михкель Марипуу

Сейчас здесь действует то ли музей, то ли выставочный зал под названием Helios Hall. На очищенные от многолетних наслоений стены натянули экран, занимающий три стены из четырех, и проецируют на них картины Моне, Ван Гога и Климта. Зрелище необычное и завораживающее: детали картин наплывают на вас, увеличиваются, и вы как бы попадаете внутрь живописного полотна...

ФОТО: Михкель Марипуу

Помещения часто используются для проведения различных мероприятий, и, судя по станичке в Facebook, это очень популярное место: на стены можно проецировать не только картины, но и рекламные материалы, и они будут выглядеть тоже впечатляюще.

Вот и бренд Schweppes представил в этом зале новый продукт – напиток Schweppes Spritz, который можно употреблять как самостоятельный безалкогольный напиток, так и использовать для приготовления коктейлей.

Бренд родился в Женеве, в 1783 году, когда Якоб Швепп, часовщик и ученый-любитель разработал промышленный метод производства газированной воды.

Чувствуя великое будущее своего открытия, он вскоре перебрался в Лондон, где в 1792 году построил первый в мире завод по производству газированной воды и основал компанию J. Schweppe & Co.

Кроме традиционных тоников, сейчас в Эстонии можно попробовать новый Schweppes Spritz с двумя вкусами. Это Aperitivo, в котором чувствуются нотки свежих цитрусов и аромат бергамота с ревеневым послевкусием, и Jazzy Ginger с натуральным экстрактом корня имбиря. Любителям подобных напитков будет интересно узнать, что в новом году к ним добавятся еще два вкуса: со вкусом шампанского и ананаса с базиликом.

ФОТО: Марек Метслайд

Schweppes Spritz подходит для приготовления коктейлей. Об этом рассказал чемпион Эстонии по безалкогольным коктейлям Лаур Ихерманн. Для коктейлей с добавлением алкоголя новые напитки тоже подходят хорошо. На презентации можно было попробовать коктейли с белым ромом, водкой со скусом лайма, виски и джином. Обязательно для таких коктейлей добавление большого количества льда, пряностей и фруктов: мяты, апельсина и даже огурца.