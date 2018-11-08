Очередная проверка налоговиков преподнесла неприятный сюрприз любителям платить зарплату в конверте

По итогам проверок восемь предприятия заподозрили в в выплате зарплат в конверте. Всего департамент на проверенных налоговиками 45 предприятиях строительного сектора и общественного питания среди 101 работника выявлены пять, которые не были зарегистрированы, неверно были занесены в регистр 11 человек, сообщил MTA.

По словам руководителя отдела налогового аудита департамента Айри Лепассаар, на всех проверенных предприятиях просмотрены уровни зарплат, с предприятиями, относительно которых есть подозрения в выплате зарплат в конверте, работа продолжится в индивидуальном порядке. Уровень зарплат на трех предприятиях указывает на зарплаты в конверте, за шестью предприятиями продолжится надзор относительно работников, которые находились на работе, однако выплаты им зарплат еще не были декларированы.

"Эти предприятия, безусловно, должны декларировать и уплатить налоги на рабочую силу. Обстоятельства будут уточнены и дополнительная налоговая нагрузка установлена в процессе делопроизводства",- отметила Лепассаар.