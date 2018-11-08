Apple запретила ставить популярную операционную систему на свои новые компьютеры

Чип Apple T2 используется в iMac Pro, а также новых Mac Mini, MacBook Air и MacBook Pro 2018 года выпуска, пишет ferra.ru. На эти компьютеры по-прежнему можно установить Windows, тогда как дистрибутивы Linux теперь больше не поддерживаются. В результате, чип блокирует загрузку Linux на новых ПК.

В принципе, установка Linux все еще возможна на такие компьютеры, но для этого надо пожертвовать безопасностью системы, отключив функцию «Безопасная загрузка» в Утилите безопасной загрузки.