В парке "Аварийная бригада" Русский TVNET заверили, что они закрыли сезон и скульптуру Сэма у них забрали. Сейчас пластиковая скульптура находится на реставрации, в районе новостроек "Новая Тейка", рядом с ДК ВЭФ, после которой переедет в центр латвийской столицы.

Место Сэма в развлекательном парке "Аварийная бригада" займет такой же большой робот, что привлечет в новом сезоне новых посетителей.

Крупноформатная статуя примата в костюме космонавта – творение петербургского художника Дениса Прасолова. Обезьянка символизирует животных, участвовавших в освоении космоса и появилась в Риге в рамках фестиваля «Скульптурное квадриеннале Рига».

Сэм — это памятник отправившимся в космос животным. Правда, на самом деле, обезьян в космос в СССР не запускали, это делали в США. Именно ракеты американцев в 1959 и в 1960 году отправили двух макак-резус по кличке Сэм в космос. Автор очеловечил безжалостный рассказ о завоевании космоса, сделав его похожим на сказку.