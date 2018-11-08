Цеповяза из банды Цапков после фото с шашлыками и крабами посадили в ШИЗО

«С Цеповязом я встречался вчера. Он в курсе всей этой скандальной истории с фотографиями. Более того, сегодня он мне сообщил, что его поместили в ШИЗО (штрафной изолятор - прим. ИФ), на непонятных мне пока основаниях», - сообщил собеседник агентства, отметив, что ранее его клиент отбывал наказание в обычном бараке.

В УФСИН «Интерфакс - Дальний Восток» подтвердили, что заключенный находится в ШИЗО.

«Осужденный Цеповяз помещен в ШИЗО за нарушение распорядка дня», - пояснила собеседница агентства, отметив, что по закону о персональных данных не может уточнить, было это однократное нарушение или оно носило регулярный характер.

Председатель общественной наблюдательной комиссии Амурской области Наталья Охотникова подтвердила агентству «Интерфакс - Дальний Восток», что Вячеслав Цеповяз отбывает наказание не на привилегированных условиях.

«Обыкновенный барак с кухней, комнатой психолога, двухъярусными кроватями, никаких привилегий. Мы посещали Цеповяза три недели назад, когда еще не было скандала с фотографиями. Мой визит был связан с разделом имущества между ним и его бывшей супругой», - отметила Наталья Охотникова.

Во вторник в управлении ФСИН по Амурской области «Интерфаксу» сообщили о проверке по появившимся в интернете фотографиям осужденного по делу банды Цапков Вячеслава Цеповяза, на которых он жарит шашлык в колонии.

Во ФСИН заявили, что фотографии были сняты в 2015 году, по ним проведена проверка. И.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Амурской области Олег Мясоедов сообщил «Интерфакс-Дальний Восток», что результаты проверки службы исполнения наказаний к ним не поступали, однако сейчас этот документ будет истребован.

Со своей стороны глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ход проведения доследственной проверки, в рамках которой дать жесткую правовую оценку действиям сотрудников исправительного учреждения.

Краснодарский краевой суд в ноябре 2013 года признал Вячеслава Цеповяза виновным в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений в составе банды, ему назначено наказание в виде 19 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.