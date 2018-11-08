Картина дня: стрельба в Калифорнии, взятки в Департаменте шоссейных дорог и новый торговый центр в Таллинне

Видео: неизвестный открыл стрельбу в баре под Лос-Анджелесом во время концерта для студентов

В городе Таузанд-Окс в штате Калифорния в ходе стрельбы погибли 13 человек, включая офицера полиции, сообщает AFP. Читать далее...

В Эстонии вырастет минимальная зарплата

С 1 января 2019 года минимальная зарплата в Эстонии вырастет, при этом размер залога для участников парламентских выборов останется на нынешнем уровне. Читать далее...

Бывший инспектор Департамента шоссейных дорог: взятки брали все!

Данные в полиции показания свидетельствуют о том, что дошедшее до суда и освещенное в СМИ дело о взятках в Департаменте шоссейных дорог, вероятно, является лишь верхушкой айсберга: преступные схемы действовали десятилетиями, а через банковские счета экзаменаторов прошли сотни тысяч евро наличности неизвестного происхождения. Читать далее...

Чем будут отличаться Т1 Mall of Tallinn и торговый центр Ülemiste?

Завтра в Юлемисте открывается гигантский торгово-развлекательный центр Т1 Mall of Tallinn. По другую сторону железной дороги проводит реконструкцию другой гигант – торговый центр Юлемисте. Читать далее...

Галерея: на таллиннской Ратушной площади устанавливают рождественскую елку

В рождественский период столицу впервые будет украшать елка, выросшая в одном из таллиннских районов. Она будет установлена сегодня. Читать далее...

Очередная проверка налоговиков преподнесла неприятный сюрприз любителям платить зарплату в конверте

Сотрудники Налогово-таможенного департамента (MTA) проверили в октябре строительные объекты, предприятие лесной отрасли и общественного питания Рапламаа. Читать далее...

В Нарве человека забили до смерти ради бутылки пива и 40 центов

Вируский уездный суд в четверг, 8 ноября, вынес приговор по делу о жестоком убийстве мужчины на улице Йоала в Нарве. Читать далее...

Полиция задержала пристававшего на улице к школьнице мужчину

В начале этой недели в социальных сетях начало распространяться описание одного родителя из Эльва о том, как его семилетняя дочь, возвращаясь домой из школы с подругой, попала в жуткую ситуацию. Читать далее...

Бывшая сотрудница полиции отрицает вождение автомобиля в крайней степени опьянения

Вечер четверга. Позади долгие рождественские праздники, впереди Новый год. Полицейские гуляют на корпоративе под Уулу. Читать далее...

Как житель Эстонии бесплатно ночевал в отелях и ни в чем себе не отказывал