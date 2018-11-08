Чт, 8.11.2018
Мир эстонской политики переполнен клоунами, считающими, что русофобией можно заработать голоса эстонских избирателей. Михаил Стальнухин
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  • Серийный поджигатель уничтожает автомобили

Серийный поджигатель уничтожает автомобили

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Так несколько автовладельцев остались без своих транспортных средств.

ФОТО: Ants Liigus/Pärnu Postimees

В воскресенье вечером в деревне Нигула Ляэнеского уезда подожгли уже третью за эту осень машину. На сей раз ущерб оказался настолько большим, что Mercedes А-класса явно придется отправить на свалку, пишет Postimees со ссылкой на Lääne Elu.

В воскресенье около полуночи живущий неподалеку от Ляэне-Нигулаской церкви мужчина заметил, что кто-то поджог его машину. Это уже третья машина в деревне, которую попытались сжечь. Например, в сентябре там же подожгли задний мост автомобиля Mazda 6.

«Один раз была попытка поджога, два раза машины пострадали реально», - сказал хаапсалуский ведущий дознаватель Велло Палмитс. Это были три разных автомобиля, но два из них принадлежат одной семье.

Подробности читайте в Lääne Elu.

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