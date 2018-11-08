Серийный поджигатель уничтожает автомобили

В воскресенье около полуночи живущий неподалеку от Ляэне-Нигулаской церкви мужчина заметил, что кто-то поджог его машину. Это уже третья машина в деревне, которую попытались сжечь. Например, в сентябре там же подожгли задний мост автомобиля Mazda 6.

«Один раз была попытка поджога, два раза машины пострадали реально», - сказал хаапсалуский ведущий дознаватель Велло Палмитс. Это были три разных автомобиля, но два из них принадлежат одной семье.