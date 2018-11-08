Авиакомпания Ryanair уволила спящих на полу сотрудников

Работники Ryanair выразили недовольство авиакомпанией после того, как были вынуждены из-за шторма провести несколько часов в пустой комнате в аэропорту испанской Малаги. По их словам, для команды не нашли номеров в отеле и они были вынуждены спать на полу.

Би-Би-Си передает, что работников сейчас уволили из-за неподобающего поведения. Представитель Ryanair заверил, что никого не заставляли спать на полу. «Команда недолгое время провела в этом помещении, до того как они были направлены в ВИП лаунж-зону, - сказала фирма после распространения фотографии в интернете. - На следующий день они вернулись в Порту».