Еврокомиссия прогнозирует 3,5-процентный рост экономики Эстонии

В опубликованном в среду прогнозе Еврокомиссия отмечает, что темп роста латвийской экономики в следующем году замедлится до 3,2%, а в 2020 году - до 2,9%.

Инфляция в Латвии в этом и следующем году составит 2,7%, в 2020 году - 2,4%.

ВВП Эстонии в этом году, согласно прогнозам, увеличится на 3,5%. В следующем году темпы роста эстонской экономики замедлятся до 2,8%, а в 2020 году - до 2,6%. Инфляция в Эстонии в этом году составит 3,5%, в следующем и в 2020 году - соответственно 3,3% и 2,5%, прогнозирует Еврокомиссия.

В Литве в этом году ожидается рост ВВП на 3,4%, в следующем году он составит 2,8%, а в 2020 году - 2,5%. Инфляция в Литве в этом году прогнозируется на уровне 2,6%, в следующем и в 2020 году она снизится соответственно до 2,2% и 2,1%.

Рост экономики ЕС, согласно прогнозам Еврокомиссии, составит в этом году 2,2%, в следующем году - 2%, а в 2020 году - 1,9%. Рост экономики еврозоны в этом году составит 2,1%, а в 2019 и 2020 годах - 1,9% и 1,7%.

Инфляция в ЕС в этом году ожидается на уровне 1,8%, в следующем году - 1,9%, в 2020 году - 1,7%. В еврозоне инфляция в этом и следующем году составит 1,8%, в 2020 году - 1,6%.

Самый стремительный экономический рост Еврокомиссия прогнозирует для Ирландии - 7,8% в этом году и 4,5% - в следующем году), Мальты - 5,4% в этом году и 4,9% в следующем году и Польши - 4,8% в этом году и 3,7% в следующем году.