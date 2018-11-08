Президент Эстонии: настало время говорить о сексе с роботом

«Этика э-государства день ото дня становится все более критичной темой», - сказала Кальюлайд на проходящей сегодня в Таллинне конференции об UX-будущем, и сослалась, прежде всего, на взаимодействие людей и роботов.

«Самым сложным вопросом для меня является вот какой: если у нас есть роботы с человеческими лицами и выглядящие как люди, то что с ними можно делать? Те вещи, которые запрещены в отношениях человек-человек – например, сексуальные отношения с детьми… Если у нас есть такой робот, машина, то что можно, а чего делать нельзя? Очень сложные вопросы!» - признала президент.

«Можно ли его бить, можно ли его ударить ногой. Как это будет влиять на наши отношения с другими людьми?» - задалась вопросом Кальюлайд.

«Мы должны очень хорошо подумать, как мы будем жить дальше, когда таких вещей становится все больше и больше. Как мы будем к ним относиться, чем они являются для нас? Как, например, отношение к ним влияет на происходящее между нами, в обществе?» - сказала президент.

По оценке Кальюлайд, опасно, например, то, что один средний робот, который умеет делать что-то специфическое, в общении с людьми является обычным аутистом: он глупый, а мы не в состояние этого учитывать. Поэтому мы не знаем, какие угрозы в реальности могут свалиться нам на головы. Глава государства считает, что настало время начать говорить на эти темы – угрозы и риски, исходящие от роботов.

Робот София. ФОТО: NAVESH CHITRAKAR/REUTERS