Названа страна, в которую через 12 лет устремятся все туристы

И это не единственное прогнозируемое достижение Поднебесной. Через 12 лет Китай станет лидером по количеству путешественников, выезжающих из страны, и обгонит по этому показателю США и Германию. Эксперты уверены, что к 2030 году выездной поток за рубеж составит 260 млн человек, пишет turizm.ru.

Как отмечают специалисты Euromonitor International, туризм стал одним из ключевых столпов китайской экономики. Согласно исследованию, в будущем туристический рынок Китая станет крупнейшим в мире. Произойдет это во многом благодаря гостям из Азии, включая Гонконг и Тайвань.

Рост визитов в Китай в основном обусловлен экономическим ростом и более высокими доходами граждан соседних азиатских государствах. В последние годы визовый режим со странами Азии во многом стал проще. При этом туристам из США и Великобритании получить даже однократную китайскую визу по-прежнему нелегко и недешево.

Растут в Китае и показатели внутреннего туризма. Если в 2018 году число внутренних поездок достигает 4,7 млрд, то к 2023 эта цифра возрастет до 6,7. Поскольку роль туризма для Китая становится все более важной, региональный отраслевой совет стремится использовать его для стимулирования экономики сельских районов. В 2017 году Китай запустил туристическую программу «Все для одного», сосредоточив внимание на сохранении разнообразия культуры и экологической устойчивости.