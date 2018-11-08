Толкнул и нанес удар ногой: пьяный рыбак напал на инспекторов

Рыбак, который помешал работе инспекторов по охране окружающей среды, нападал на них словесно и физически, был приговорен к условному тюремному заключению, передает BNS со ссылкой на Põhjarannik.
Этот инцидент произошел 15 октября этого года в волости Алутагузе в порту Раннапунгерья. Сотрудники Инспекции по охране окружающей среды в тот день проверяли, соответствует ли количество рыбы предварительно названному по короткому номеру Инспекции по охране окружающей среды 1313.
При взвешивании рыбы одного из прибывших в порт Раннапунгерья судна выяснилось, что количество пойманной рыбы превышает нормы. Один рыбак, услышав это, выбросил часть рыбы в реку и сделал это, не предупредив работников инспекции. После этого он выбросил в реку и весы инспекции для взвешивания рыбы.
Сотрудники инспекции стали вытаскивать с помощью веревки с магнитом весы из реки. В то же самое время 29-летний рыбак Антон ругал исполняющих свои обязанности инспекторов и и мешал им. Затем он сильно толкнул одного из инспекторов в грудь, причинив ему физическую боль. Другого инспектора Антон один раз ударил ногой в верхнюю часть бедра, причинив потерпевшему физическую боль и ему, говорится в обвинении.
Антон, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был задержан и три дня провел за решеткой. Суд признал Антона виновным и в рамках договорного производства: он был приговорен к семи месяца условного тюремного заключения, из которых вычтены три проведенных в арестном доме дня. Наказание не будет приведено в исполнение, если в течение испытательного срока в полтора года он не совершит новое преступление и будет выполнять все требования по контролю за поведением. В том числе он должен будет регулярно посещать работника службы пробации и в течение испытательного срока не употреблять алкоголь. Также он должен будет покрыть производственные расходы в размере 465 евро.