Толкнул и нанес удар ногой: пьяный рыбак напал на инспекторов

Этот инцидент произошел 15 октября этого года в волости Алутагузе в порту Раннапунгерья. Сотрудники Инспекции по охране окружающей среды в тот день проверяли, соответствует ли количество рыбы предварительно названному по короткому номеру Инспекции по охране окружающей среды 1313.

При взвешивании рыбы одного из прибывших в порт Раннапунгерья судна выяснилось, что количество пойманной рыбы превышает нормы. Один рыбак, услышав это, выбросил часть рыбы в реку и сделал это, не предупредив работников инспекции. После этого он выбросил в реку и весы инспекции для взвешивания рыбы.

Сотрудники инспекции стали вытаскивать с помощью веревки с магнитом весы из реки. В то же самое время 29-летний рыбак Антон ругал исполняющих свои обязанности инспекторов и и мешал им. Затем он сильно толкнул одного из инспекторов в грудь, причинив ему физическую боль. Другого инспектора Антон один раз ударил ногой в верхнюю часть бедра, причинив потерпевшему физическую боль и ему, говорится в обвинении.