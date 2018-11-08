В Германии введут масштабные запреты на использование дизельных автомобилей

Кельн и Бонн с будущего года обязали ввести масштабные запреты на использование дизельных автомобилей старых моделей. С апреля 2019 года Кельн должен запретить движение в установленных "зеленых зонах" дизельных машин с экологическим стандартом Евро-4, а с сентября 2019 года - со стандартом Евро-5, постановил административный суд Кельна в четверг, 8 ноября.
В соседнем Бонне с апреля 2019 года для дизельных автомобилей старых моделей должны быть закрыты две дороги с высокой интенсивностью движения. Оба решения суда могут быть обжалованы, пишет DW.com.
Истцом выступала экологическая организация Deutsche Umwelthilfe, которая в настоящее время ведет аналогичные тяжбы почти в 30 городах ФРГ. Суды уже постановили запретить движение дизельных автомобилей в некоторых районах Штутгарта, Ахена, Франкфурта-на-Майне и Берлина в том случае, если власти этих городов не смогут снизить содержание двуокиси азота в атмосфере другими способами.
Высокое содержание двуокиси азота в воздухе негативно влияет на органы дыхания и приводит к бронхиту, астме и заболеваниям системы кровообращения. В 2017 году установленные ЕС допустимые пределы содержания двуокиси азота на уровне 40 микрограммов на кубометр были превышены, по данным Федерального ведомства по охране природы, в 65 городах Германии. В Кельне содержание этого вещества в воздухе составляет 62 микрограмма на кубометр, а в Бонне - 47 микрограммов.