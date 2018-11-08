В Германии введут масштабные запреты на использование дизельных автомобилей

В соседнем Бонне с апреля 2019 года для дизельных автомобилей старых моделей должны быть закрыты две дороги с высокой интенсивностью движения. Оба решения суда могут быть обжалованы, пишет DW.com.

Истцом выступала экологическая организация Deutsche Umwelthilfe, которая в настоящее время ведет аналогичные тяжбы почти в 30 городах ФРГ. Суды уже постановили запретить движение дизельных автомобилей в некоторых районах Штутгарта, Ахена, Франкфурта-на-Майне и Берлина в том случае, если власти этих городов не смогут снизить содержание двуокиси азота в атмосфере другими способами.