В пятницу жители Йыхви почти на сутки останутся без тепла
8 ноября 2018, 16:54
В пятницу, 9 ноября, в Йыхви произойдет отключение отопления. Местные жители останутся без тепловой энергии почти на сутки.
Как сообщает на своем сайте предприятие VKG Soojus, в связи с плановыми работами будет приостановлено теплоснабжение в Йыхви 9 ноября начиная с 22:00.
Отопление начнут поэтапно подключать обратно в субботу, 10 ноября, начиная с 20:00.
Предприятие приносит клиентам извинения за возможные неудобства.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 515 9933.