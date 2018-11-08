Чт, 8.11.2018
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В пятницу жители Йыхви почти на сутки останутся без тепла

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Радиатор отопления.

ФОТО: Андрес Тейсс

В пятницу, 9 ноября, в Йыхви произойдет отключение отопления. Местные жители останутся без тепловой энергии почти на сутки.

Как сообщает на своем сайте предприятие VKG Soojus, в связи с плановыми работами будет приостановлено теплоснабжение в Йыхви 9 ноября начиная с 22:00.

Отопление начнут поэтапно подключать обратно в субботу, 10 ноября,  начиная с 20:00.

Предприятие приносит клиентам извинения за возможные неудобства.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 515 9933.

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