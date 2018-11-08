ЧП в школе: из-за неизвестных таблеток ученики бились в судорогах и потеряли сознание

Один ученик восьмого класса заметил во время третьего урока, что его одноклассник ушел с урока, а когда вернулся, ему было плохо: «Увидел, что он просто пропал, ушел во время третьего урока. Во время четвертого урока вернулся. Ему было плохо, весь урок лежал. Когда пошел к врачу, его лицо уже побелело».

Обморок, головокружение и судороги

Далее ему становилось все хуже. Один из близких пострадавшего мальчика сказал, что он потерял сознание, бился в судорогах и у него было головокружение. Насколько известно, второй мальчик, принявший таблетку, - ученик параллельного класса. Его близкие слышали, что у него была временно парализована половина тела, но такие серьезные последствия опровергли как полиция, так и Валгаская больница.

По словам завуча 6-9 классов школы Айве Ару-Райдсалу, один ученик потерял сознание и был передан родителям с просьбой наблюдать за его состоянием. Когда возникло подозрение, что ученик принял неизвестную таблетку, школьная медсестра позвонила родителям с просьбой обратиться в любом случае в отделение экстренной помощи, но к этому времени ученика уже увезли из дома на скорой помощи.

«Второй ученик с плохим самочувствием сам обратился к медсестре. Глаза ученика были красные, речь замедлена. Оповестили родителей, которые быстро прибыли в школу. Когда родители были на месте, у ученика начались легкие судороги мышц и рук. Родители быстро обратились в больницу для получения экстренной медицинской помощи», - рассказывает Ару-Райдсалу.

Руководитель Валгаской больницы Маргус Ульст сказал, что быстрый тест крови не обнаружил следов наркотиков, но это пока не окончательный вердикт. «Быстрый тест обнаруживает десяток самых часто встречаемых наркотиков. Если это какая-то другая таблетка, это не отобразится. Тесты были отправлены в Тарту для анализа», - сказал Ультс, который слышал, что речь идет о каких-то желтых таблетках.

Что за таблетки мальчики на самом деле приняли, полиции до сих пор неизвестно. Как стало известно близким одного из мальчиков это были кремово-бежевые таблетки с нанесенной на них буквой «А». Валгаский участковый Марек Кяйс опроверг наличие на таблетках буквы «А». Как известно полиции, на таблетках отсутствовали опознавательные знаки.

Речь может идти о рецептурном препарате

По словам Кяйса, полиция считает, что речь идет о лекарстве, а не наркотике. «Но это надо подтвердить в ходе экспертизы и производства. Мальчики дома и в этом плане все хорошо. Паники, что наркотики могут быть в школе, нет».

Как известно газете, сейчас полиция разрабатывает версию, что один из потерпевших, близкие которого принимают похожего вида сильные рецептурные препараты, мог без спроса взять таблетки. Также есть версия, что таблетки детям дал один из одноклассников, который сам не пострадал. По словам пресс-секретаря Лыунаской префектуры Керли Вирк, еще устанавливается, как таблетки попали к мальчикам.

Из отделения неотложной помощи учеников отпустили домой вечером. На данный момент их состояние стабильно, но один из них сегодня в школу еще не пошел.