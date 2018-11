Жителям нескольких районов Таллинна необходимо заключить новые договоры о вывозе мусора

На условиях свободного рынка услугу вывоза мусора с 5 ноября могут оказывать в Нымме и Паэ-Юлемисте наряду с Таллиннским центром переработки отходов также Ragn-Sells AS, Eesti Keskkonnateenused AS, OÜ EKOVIR, Radix Hoolduse AS. Клиенты должны в срочном порядке выбрать поставщика услуг и заключить новый договор.