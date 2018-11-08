Чт, 8.11.2018
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Жителям нескольких районов Таллинна необходимо заключить новые договоры о вывозе мусора

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Мусор. Иллюстративное фото.

ФОТО: Marko Beric / PantherMedia / Marko Beric/Scanpix

Жители Нымме и Паэ-Юлемисте должны заключить новые договоры о вывозе отходов, сообщила в четверг пресс-служба мэрии Раэпресс.

Согласно решению Государственного суда, в ближайшее время предстоит переоформить договоры о вывозе отходов в Нымме и зоне Паэ-Юлемисте в Ласнамяэ, т.к. предыдущий договор признан недействительным. Таллиннский центр отходов заявил, что после заключения жителями названных районов новых договоров ситуация разрешится без затруднений.

Как отметила вице-мэр Таллинна Зюлейха Измайлова, сейчас вывозить отходы помогает Таллиннский центр переработки отходов, и услуга оказывается в прежнем порядке, но это решение временное, поэтому нужно как можно скорее заключить новые договоры.

АО Таллиннский центр переработки отходов подтвердил, что услуга вывоза мусора будет оказываться на прежних условиях и по старой цене. Центр находится на попечении города и не конкурирует с другими предприятиями в условиях свободного рынка.

На условиях свободного рынка услугу вывоза мусора с 5 ноября могут оказывать в Нымме и Паэ-Юлемисте наряду с Таллиннским центром переработки отходов также Ragn-Sells AS, Eesti Keskkonnateenused AS, OÜ EKOVIR, Radix Hoolduse AS. Клиенты должны в срочном порядке выбрать поставщика услуг и заключить новый договор.

Дополнительная информация по телефону 616 4000 или по адресу электронной почты: info@prugi.ee.

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