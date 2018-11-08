Бывший депутат Рийгикогу признан виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетним

Пярнуский уездный суд решением от 23 октября признал Андреса Мандре 1944 года рождения виновным в насильственном удовлетворении половой страсти в отношении несовершеннолетнего и приговорил его к трем годам условного тюремного заключения. Наказание не будет приведено к исполнению, если Мандре не совершит в течение четырех лет нового преступления.