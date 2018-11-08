Чт, 8.11.2018
Мне стыдно смотреть на все то, что происходило в течение последних недель с гражданством живущей в Абхазии эстонки. Керсти Кальюлайд
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Бывший депутат Рийгикогу признан виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетним

Бывший депутат Рийгикогу признан виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетним

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Andres Mandre

ФОТО: Tairo Lutter / Virumaa Teataja

Пярнуский уездный суд признал виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетним бывшего члена Рийгикогу Андреса Мандре, передает Postimees.

Пярнуский уездный суд решением от 23 октября признал Андреса Мандре 1944 года рождения виновным в насильственном удовлетворении половой страсти в отношении несовершеннолетнего и приговорил его к трем годам условного тюремного заключения. Наказание не будет приведено к исполнению, если Мандре не совершит в течение четырех лет нового преступления.

Мандре должен будет покрыть и расходы на уголовное производство в размере 1416 евро и 24 центов.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ