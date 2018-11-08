Facebook разрешит удалять отправленные сообщения

Удалить отправленное сообщение можно будет совсем недолго — в течение 10 минут, но иногда и этого достаточно для предотвращения трагедии или просто коррекции опечаток, пишет ferra.ru. Точных сроков запуска функции разработчики пока не сообщили. Говорится лишь, что она «скоро появится».