Чт, 8.11.2018
Мне стыдно смотреть на все то, что происходило в течение последних недель с гражданством живущей в Абхазии эстонки. Керсти Кальюлайд

Facebook разрешит удалять отправленные сообщения

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Иллюстративное фото

ФОТО: Phil Noble / REUTERS

В мессенджере Facebook Messenger вскоре появится долгожданная возможность удаления отправленных сообщений. Об этом говорится в заметке к последнему обновлению приложения для iOS.

Удалить отправленное сообщение можно будет совсем недолго — в течение 10 минут, но иногда и этого достаточно для предотвращения трагедии или просто коррекции опечаток, пишет ferra.ru. Точных сроков запуска функции разработчики пока не сообщили. Говорится лишь, что она «скоро появится».

Еще в апреле было замечено, что команда социальной сети начала удалять некоторые сообщения Марка Цукербега, главы Facebook, и других топ-менеджеров компании из входящих других пользователей. В октябре началось более широкое тестирование возможности.

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