В 2019 году черта бедности в Эстонии составит 150 евро

«Показатель черты бедности необходимо постепенно привести в соответствие с показателем прожиточного минимума, чтобы он покрывал первичные потребности нуждающегося в помощи человека и упреждал бы его от скатывания в нищету, - сообщила в четверг министр социальной защиты Кайя Ива в переданном пресс-релизе. - Пособия и компенсации должны соответствовать потребностям людей, однако при этом не должны возникать препятствия в реализации активности и опасности обнищания. Кроме того, важно содействовать тому, чтобы трудоспособные люди, получающие пособие по бедности, возвращались бы на рынок труда, поскольку именно работа наилучшим способом защищает человека от нищеты».

Если поправка вступит в силу, то чертой бедности для первого или единственного члена семьи будет сумма в 150 евро, для каждого последующего совершеннолетнего члена семьи 120 евро и для каждого несовершеннолетнего 180 евро. Это будет та сумма, которая должна оставаться малообеспеченному человеку на прочие расходы после того, как он покроет расходы на жилье.

Рийгикогу в конце прошлого года принял поправки к закону о социальном обеспечении, благодаря которым система прожиточного пособия стала более гибкой и способствует возвращению получателей пособия на рынок труда.

В соответствии с действующим с начала года положением, когда человек пойдет на работу, в течение первых двух месяцев его зарплата не будет считаться доходом при начислении прожиточного пособия в будущем. Затем в течение четырех месяцев в доходы человека будет засчитываться лишь 50% от зарплаты. Описанное исключение предназначено для тех, кому как минимум в течение двух последних месяцев подряд было назначено прожиточное пособие, не принимая трудовые доходы в расчет и им можно воспользоваться лишь один раз в течение двух лет.

Также будут созданы более гибкие условия для работы школьников, например, на каникулах, поскольку по новым правилам трудовой доход несовершеннолетних в будущем не будет засчитываться как доход домохозяйства при расчете прожиточного пособия.

Прожиточное пособие – это помощь государства испытывающим нужду людям, которое выплачивает местное самоуправление. При определении прожиточного минимума исходят из минимальных расходов на продукты питания, обувь и одежду, а также на прочие товары и услуги для удовлетворения потребностей первой необходимости.