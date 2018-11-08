Полиция разыскивает водителя, который на серебристой машине сбил ребенка

Ляэнеская префектура просит связаться с ними водителя серебристой машины, который в понедельник утром в Пярну на улицу Май на пешеходном переходе сбил школьника, передает Pärnu Postimees.
Обеспокоенный родитель опубликовал сообщение о ДТП на следующий день в группе Facebook “Märgatud24 Pärnus”. В сообщении говорилось, что в понедельник утром на улице Май на пешеходном переходе автомобиль сбил ребенка и водитель не потрудился узнать, все ли в порядке со школьником. В полицию никто не сообщил.
«К сожалению, это не редкость, когда о важных вещах уже в последствии узнаем из Facebook», - сообщает Ляэнеская префектура. Теперь полицейские занимаются выяснением личности водителя серебристой машины. Мужчину просят написать на электронную почту ave.tigase@politsei.ee. Также можно позвонить по телефонам 444 6652 или 112.