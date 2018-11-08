Полиция разыскивает водителя, который на серебристой машине сбил ребенка

Обеспокоенный родитель опубликовал сообщение о ДТП на следующий день в группе Facebook “Märgatud24 Pärnus”. В сообщении говорилось, что в понедельник утром на улице Май на пешеходном переходе автомобиль сбил ребенка и водитель не потрудился узнать, все ли в порядке со школьником. В полицию никто не сообщил.