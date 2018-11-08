Фирма Est-For сдалась и прекратит работу над проектом целлюлозного завода в Эстонии

Об этом BNS сообщил член правления Est-For Invest Маргус Кохава, отметив, что Est-For Invest подождет улучшения инвестиционного климата в Эстонии и в свете принятого правительством решения притормозит развитие проекта до лучших времен.

«Дешевый вывоз ценного сырья из Эстонии рано или поздно должен прекратиться. Получать прибыль от экспортируемых из Эстонии целлюлозной древесины и щепы надо на родине. Инвестор нуждается в прозрачной и определенной инвестиционной среде, а также в трудовом и юридическом спокойствии. Реализация современных капиталоемких промышленных проектов предполагает основанную на науке и фактах культуру управления. Но до сего времени мы положим проект в верхний ящик стола», - добавил Маргус Кохава.

Кохава напомнил, что три судебные инстанции подтвердили корректность инициированной государством спецпланировки как одного из видов планирования.

В октябре 2018 года Государственный суд не удовлетворил поданную НКО Emajõe Kaitseks жалобу по поводу инициированной специальной планировки целлюлозного комбината в Тарту, поскольку закон не позволяет оспаривать в суде решения государства о проведении специальной планировки.

Как пояснил в своем решении Государственный суд, в отношении намечаемого к постройке объекта допускается внесение предложений в ходе ведения делопроизводства по планированию. Если с этими предложениями не считаются, то предусматривается принятие более поздних решений, контролируемых в судебном порядке.

НКО Emajõe Kaitseks оспорило в административном суде распоряжение правительства, в соответствии с которым было инициировано специальное планирование целлюлозного завода и необходимой для его работы инфраструктуры. Его целью было найти подходящее место для строительства завода в непосредственной близости от реки Эмайыги. Административный суд не стал рассматривать жалобу. Административная коллегия Государственного суда согласилась с предыдущими судебными инстанциями в том, что процесс инициирования специальной планировки оспаривать в суде закон не позволяет.

На заседании в четверг, 08 ноября, кабинет правительства решил прекратить работу над специальной планировкой завода по производству целлюлозы Est-For Invest.

«Мы решили придерживаться своей позиции и прекратить спецпланировку», - сказал на пресс-конференции правительства премьер-министр Юри Ратас.

В то же время, он добавил, что компания сможет продолжить работу по этой теме, а инвесторы смогут приступить к подготовке к строительству завода в каком-либо другом регионе Эстонии.

Прошлой весной правительство инициировало крупнейшую в истории государства промышленную инвестицию — специальную планировку завода по производству целлюлозы стоимостью миллиард евро вблизи реки Эмайыги в Вильянди- и Тартумаа.

Поскольку местное население, горуправа и горсобрание Тарту были против строительства завода, правительство в июне решило инициировать прекращение спецпланировки завода.