Активисты Левой партии обсуждали в Нарве, как выступить против НАТО, но не прослыть “рукой Москвы”

На прошлой неделе ОЛПЭ сотряс скандал - из политики по личным причинам ушел председатель правления Валев Калд, и новым председателем партии был избран юрист-правозащитник Мстислав Русаков. Несколько авторитетных членов партии заявили, что его избрание было юридически неправильным, но не смогли вернуть власть.

Ида-вируские члены партии, собравшиеся 8 ноября, единогласно поддержали нового председателя. Мстислава Русакова самого ждали на собрание в Нарве, но он не смог приехать.

Новый лидер левых уже успел сделать нашумевшее объявление - весной под его руководством ОЛПЭ отправит делегацию на экономический форум в Крым. Кроме налаживания экономического сотрудничества с Россией и прекращения взаимных санкций России и Запада, левые также выступают против членства Эстонии в НАТО.

В Нарве, по словам Пупкевича, у партии осталось 14 активных членов.

“Партия была мертвой, мы сейчас вымели из нее всё старое и начали строить партию заново”. - заявил он на собрании.

Активисты Левой партии собираются теперь активно участвовать в политической жизни - реагировать на события, высказывать свое мнение, отправлять запросы в органы власти.

“Если раньше в Фейсбуке мы могли высказать неодобрение от себя лично, то теперь уже кохтла-ярвеская ячейка, посоветовавшись, сможет выступить против решения кохтла-ярвеского “горисполкома” от имени партии”. - сказал Илья Масляков, лидер новообразованной ячейки ОЛПЭ в Кохтла-Ярве.

Поскольку левые выступают за выход из НАТО (замечая, что даже командование альянса прямо говорит, что не сможет защитить Эстонию в случае нападения России) и ратуют за налаживание связей с восточным соседом, отдельно им пришлось обговаривать, как избежать обвинений в том, что они пророссийская политическая сила.

“У нас есть полноценные члены партии и поддерживающие, которыми по закону могут быть граждане России и серопаспортники. - объяснил Станислав Пупкевич одному из сторонников партии с российским паспортом. - Поэтому если, например, ты как гражданин России хочешь на российских президентских выборах голосовать за Путина, нельзя поддерживать его как член Левой партии. Мы не экстремисты, хотя мы и против НАТО”.