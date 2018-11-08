График: в Австралию уехали работать более 11 000 эстонцев

Postimees узнал у молодых людей, почему они отправились в Австралию на работу.

Андре Пурве (24): «В 2013 году ездил в Австралию, сразу после окончания средней школы. Провел там целый год и отправился туда, поскольку хотел немного посмотреть мир, попутешествовать и получить новый опыт за пределами зоны комфорта».

Кадри Ламбер (29): «Поехала в 2013 году, чтобы с на тот момент молодым человеком заработать денег — планировали в Эстонии достроить дом. В Австралии проработала два года».

Карл Кинг (22): «Уехал в октябре 2017 года, провел год в Австралии. Отправился туда зарабатывать деньги, развлечься и проверить себя на прочность».