График: в Австралию уехали работать более 11 000 эстонцев

По данным Министерства внутренних дел Австралии, за шесть лет эстонцам было выдано 11 149 виз для работы и отдыха (Working Holiday Visa).
Неизвестно, сколько людей покинули страну после первого или второго года. Визы для работы и отдыха выдаются не только сельскохозяйственным рабочим, но и, например, обслуживающему персоналу.
Все иностранцы, которые с 1 июля 2019 году будут работать на ферме минимум шесть месяцев, смогут подавать ходатайство и на три года. Сейчас по-прежнему действует система 24 месяцев.
Postimees узнал у молодых людей, почему они отправились в Австралию на работу.
Андре Пурве (24): «В 2013 году ездил в Австралию, сразу после окончания средней школы. Провел там целый год и отправился туда, поскольку хотел немного посмотреть мир, попутешествовать и получить новый опыт за пределами зоны комфорта».
Кадри Ламбер (29): «Поехала в 2013 году, чтобы с на тот момент молодым человеком заработать денег — планировали в Эстонии достроить дом. В Австралии проработала два года».
Карл Кинг (22): «Уехал в октябре 2017 года, провел год в Австралии. Отправился туда зарабатывать деньги, развлечься и проверить себя на прочность».