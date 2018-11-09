Владимир Архипов: о Temptrans, запахе от свалки и невкусных обедах

В соседствующем со столицей городе Маарду который месяц подряд не утихают страсти: жители жалуются на зловонный запах от местной свалки, плохую работу перевозчика Temptrans и на невкусные школьные обеды. Об этих и других проблемах мы поговорили с мэром Маарду Владимиром Архиповым.
Про Temptrans и бесплатный транспорт
- Одной из самых болезненных для маардусцев тем являются бесконечные проблемы фирмы-перевозчика Temptrans. На данный момент эта компания обслуживает и коммерческие, и публичные линии транспорта в Маарду. Как так получилось?
- Коммерческие линии Temptrans обслуживает очень давно. Году в двухтысячном, точнее сейчас не скажу, было принято решение отказаться от услуг таллиннского перевозчика ТАК из-за очень высоких цен. Тогдашний мэр Маарду решил создать на территории города фирму по пассажироперевозкам, не муниципальную, а коммерческую. Создали компанию очень быстро, разрешение на деятельность она получала от самоуправления Харбмаа, которого с прошлого года не существует. Сейчас такие разрешения выдает Северо-Эстонский центр общественного транспорта.
Когда транспортные вопросы перешли в ведение центра, было принято решение о введении общественного транспорта между Маарду и Таллинном (линии 100 и 101 – это принадлежащие государству перевозки, которые частично дотируются самоуправлением).
- Жители Маарду постоянно пишут на форумах и в соцсетях о связанных с Temptrans проблемах: автобусы не приходят вовремя, ломаются, сейчас вообще переделали расписание и уехать из Таллинна после 21.00 на общественных линиях невозможно, а на коммерческих как минимум проблематично. К вам такие жалобы тоже наверняка поступают. Может ли Маарду что-то с этим сделать?
- Мы не регулируем транспорт, ни общественный, ни коммерческий, ни цены, ни расписания, ни проверку парка, мы только компенсируем проезд льготникам: песнионерам, детям, инвалидам, сопровождающим, многодетным, чернобыльцам. Регулирует связанные с транспортом вопросы Северо-Эстонский центр общественного транспорта. Увы, город не может принимать никаких решений в этой области.
Важно понимать, что самоуправление – это одно, а государственная структура – совсем другое. Транспорт в данном случае входит в сферу влияния и ответственности государства.
Самоуправление может сделать транспорт на своей территории, как сделал Таллинн. Город может проводить тендеры на такой транспорт, оплачивать его работу, но согласования расписаний и других вопросов все равно будут проводиться с Центром общественного транспорта. У Маарду нет муниципального транспорта, только бесплатный школьный автобус между Маарду и Мууга, он, кстати, перевозит бесплатно всех желающих, никакого удостоверения не надо. Но он ходит два раза утром и два раза вечером. А по территории Маарду до кладбища мы на коммерческих линиях сделали бесплатный проезд. Его оплачивает город. Почему именно на коммерческих? Потому что этот транспорт перевозит порядка 75% всех пассажиров, а общественный только 25%. Поэтому если мы сделаем бесплатный проезд и на общественных линиях, тогда люди перейдут на них, и в автобус будет невозможно войти: транспорт не выдержит такой нагрузки. Сейчас на общественных линиях ездят бесплатно молодые люди до 19 лет и автобусы забиты по утрам. Поэтому с нового года по согласованию с центром транспорта вводят еще два утренних выхода на 285 и 286 линиях, чтобы разгрузить автобусы.
- Правда ли, что с нового года на публичных линиях у Temptrans будут конкуренты в лице Sebe и Atko?
- Они должны были быть. Лучшее предложение поступило от Sebe, не по цене, а по качеству, и Atko и Temptrans сошли с дистанции, их предложения не соответствовали условиям конкурса. И те, и другие подали в суд на результаты тендера, в котором победил Sebe. 14 ноября их иск будут рассматривать в окружном суде - во второй инстанции, первую они проиграли. Во окружной суд иск подала только Atko, Temptrans не стал оспаривать решение суда первой инстанции. После заседания в течение недели окружной суд вынесет свое решение. Если, допустим, Atko проиграет и там, то в течение 30 дней он сможет подать аппеляцию в Госсуд, который может не принять ее к рассмотрению вовсе или рассмотреть и вернуть в суд первой инстанции для пересмотра дела. И длиться это может годами. Поэтому мы сделали предложение правительству о том, чтобы сократить время рассмотрения таких важных для большого числа людей вопросов хотя бы до полугода. По моим самым оптимистичным прогнозам, если суд отклонит это ходатайство и Sebe все-таки выиграет конкурс, то у него будет еще полгода, чтобы закупить автобусы для линий под номерами 100,101,102 и 103.
Когда эти линии начнут работу, объем перевозок на общественных линиях (некоммерческих) вырастет до 60% от всего пассажиропотока, что значительно улучшит движение, и частота выхода общественного транспорта увеличится на 40%. Коммерсантам в таком случае наверняка будет тяжело, но это уже их дело, будут они продолжать перевозки или не будут, потому что все дотации скорее всего передут на общественные линии, и сколько коммерческих линий останется – вопрос переговоров с перевозчиком. Эти новые общественные линии мы получим в лучшем случае с 1 июля.
- Правильно я понимаю, что в этом вопросе у управы и мэрии Маарду связаны руки, и сколько бы жители вам жалоб не писали, помочь вы не сможете?
- Есть разделение властей, например, здравоохранение – это государственная сфера, не муниципальная. Так же и транспорт. Однако в Законе о местных самоуправлениях сказано, что во всем, что не может сделать государство, должно помогать самоуправление. Мы знаем, что мы юридически за это не отвечаем, но мы никогда не отказываемся помогать в решении проблем, которые нас затрагивают. Однако мы не можем, например, оштрафовать перевозчика, это делает Департамент шоссейных дорог или Центр общественного транспорта. Мы можем вызывать сюда представителей фирмы, убеждать, но никаких юридических рычагов давления на них у нас нет. Мы и письменно и устно постоянно обращаемся в Центр и департамент, которые организовывают проверки.
Нужно ослабить для водителей требование к языку, как это было с таксистами в Нарве. Эта проблема есть не только в Маарду, то же самое происходит и в Таллинне.
- Удивительно, что автобусы Temptrans эти проверки проходят, у них же то колеса отваливаются, то двери…
- Они поменяли те автобусы, с которыми летом были проблемы. Сейчас, если вы видели, ездят белые автобусы - они тоже не новые, но их состояние гораздо лучше. Красные длинные автобусы остались только на самой загруженной линии – 221.
- Вы говорили, что беседуете с ними, что они отвечают?
- Вы знаете, у каждой фирмы есть проблемы, что, конечно, не должно волновать пассажиров и самоуправление, но тем не менее, это факт, который сложно игнорировать. Самая большая проблема перевозчика в данном случае – кадры. Нет водителей, их перекупают друг у друга разные фирмы. И тут, казалось бы, можно было нанять людей из Украины, Ида-Вирумаа и т.д., но к водителям предъявляются требования по владению государственным языком. Это государственная проблема, и она должна быть решена на уровне государства. Нужно ослабить для водителей требование к языку, как это было с таксистами в Нарве. Эта проблема есть не только в Маарду, то же самое происходит и в Таллинне.
- Если бы в Харьюмаа общественный транспорт стал бесплатным, оказало бы это влияние на его качество?
- Когда вводится бесплатный транспорт, рассматриваются и методы его улучшения. В то же время, опыт других самоуправлений показал, что количество пассажиров увеличивается. В Нарве пассажиров стало больше на 92%, например. Поэтому, если бы бесплатный транспорт был на всех наших линиях, в том числе на коммерческих, ничего страшного не случилось бы и все бы от этого выиграли. Но, если сделать бесплатными только общественные линии, которых у нас всего две пока что, то все пересели бы на них и это перегрузило бы автобусы. Как я уже говорил, автобусы номер 100 и 101 сейчас обслуживают около 25% пассажиров. Поэтому и проводился тендер на увеличение количества линий общественного транспорта, чтобы 60% пассажиров ездили на нем, но, как видите, на выигравших подали в суд и дело затягивается.
- Будет ли в Маарду бесплатный транспорт?
- Государство приняло решение о бесплатном транспорте, и финансирование для него выделено всем самоуправлениям. В 11 из 15 самоуправлениях у нас есть бесплатный транспорт, потому что решает этот вопрос собрание местных самоуправлений, чье решение выполняет Центр общественного транспорта. И Харьюский союз местных самоуправлений, который собрал внеочередное собрание, чтобы представители всех самоуправлений Харьюмаа выразили свою позицию. В результате только два самоуправления, Маарду и Таллинн (к нам присоединился один человек из Козе) проголосовали за бесплатный транспорт. Остальные – за платный. Я считаю, это было политическое решение, принятое, чтобы утереть нос центристам, которые стоят за этой идеей.
- Это решение можно оспорить?
- Я задавал этот вопрос канцлеру юстиции, спрашивал по поводу равного обращения. Почему, например, в Тартумаа человек за налоги может ездить бесплатно, а в Харьюмаа не может? Канцлер считает, что нарушений нет.
- Бесплатный проезд маардусцам вообще не светит или есть перспективы?
- Светит, если изменить систему. Есть два варианта: или государство четко говорит, что все ездят бесплатно и все, тогда директор Департамента шоссейных дорог подписывает приказ, или должна смениться власть во всех самоуправлениях Харьюмаа. До местных выборов три года, что там будет - неизвестно. А для первого варианта нужна политическая воля, и будучи в коалиции, добиться одной партии чего-то очень тяжело, все это делается в процессе переговоров. Видно, в этот раз договориться не удалось, поэтому отдали самоуправлениям.
Вообще, ситуация интересная: деньги на бесплатный транспорт есть, они уже выделены государством. Зачем от него отказываться? Они просто вернутся в казну и все, их не отдадут самоуправлениям под другие проекты: дороги, соцпомощь и т.д. Добавлю, что, если государство делает бесплатный транспорт и видит, что общественные линии не справляются, то такие же условия надо дать и коммерческим - пусть возят людей бесплатно. То есть нужно не просто заявить, что у нас бесплатный транспорт, но и создать условия для его обеспечения.
О школьном питании
- Как нам стало известно, ученики Маардуской русской гимназии недовольны питанием, настолько, что не едят в школе и приносят еду из дома. Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию. В курсе ли вы этой проблемы?
- Есть сигналы от родителей, которые обращались в управу с таким вопросом. Наша депутат Наталья Куржева еще до инициативы от родителей ходила в школу и проверяла соответствие питания нормам и требованиям Минсоцдел. Калорийность, белки, жиры, сколько сосисок в неделю - все это предписано министерством и соответствует требованиям. Я не скажу, что проблемы нет в части соответствия вкусовым предпочтениям. У нас чуть не случилась беда, когда фирма, поставляющая питание в школу и два садика, за два дня предупредила, что больше не сможет этого делать, и мы за день должны были найти другого поставщика. Мы нашли фирму, которая за два дня взялась кормить огромное количество детей. Это был форс-мажор и по закону можно было не объявлять конкурс, мы заключили договор до 1 июня и после его окончания будет объявлен новый конкурс. Но тем не менее, если родители жалуются, то вкусовые качества еды следует улучшить. Эта фирма придет в управу на переговоры 9 ноября. Этим вопросом занимаются. Разнообразить и улучшить меню всегда можно.
Еще нужно добавить, что эта новая фирма поставляет питание по более высокой цене (1,90 евро против 1,47 от предыдущей) и город взял на себя эти расходы, потому что делать нечего, это не должно сказываться на родительском кошельке.
Центр здоровья и муниципальное жилье
- Согласно имеющейся у нас информации, в мае 2016 года за 130 000 евро на основании экспертной оценки (от оценочного акта экспертная оценка отличается объемом данных и тем, что ее не примет банк в случае, если недвижимость берется в кредит – ред.) было куплено здание по адресу Кюте, 6, в котором планировалось на европейские деньги создать Центр для людей с ограниченными возможностями. Через год некий эксперт по недвижимости сказал оппозиции, что стоимость этой недвижимости не выше 90 000 евро. Потом выяснилось, что денег на центр Европа не даст, и здание сдали в аренду на 49 лет, опять же, по словам оппозиции, отцу одного из депутатов горсобрания, Равиля Алюкова, чтобы создать Центр здоровья. Здание сдали в аренду без конкурса и бесплатно. До сих пор в нем ничего не построили. Прокомментируйте, пожалуйста.
- Начну издалека. Когда-то город обладал немалым количеством муниципальных земель. Два года назад, когда центристы пришли к власти, мы обнаружили, что этих земель больше нет, городу развиваться некуда. Строить муниципальные дома, молодежные центры или другие социально значимые объекты нет возможности. Это означает, что мы должны выкупать те земли, которые были проданы, у частных или юридических лиц. Один из таких участков и находится на Кюте, 6. Мы его приобрели с верой, что сможем сделать там Центр для людей с ограниченными возможностями на деньги ЕС. Увы, условия выделения средств от ЕС были нам не по силам и после глубокого анализа мы выяснили, что такого количества людей с ограниченными возможностями в Маарду нет – по спискам их около тысячи человек, но степень проблем со здоровьем такова, что значительная часть этих людей работает и не нуждается в центре. Это огромное здание просто пустовало бы. Поэтому на прошлой неделе мы открыли такой центр, но поменьше, по адресу Кеэмикуте 12а, это современный, отвечающий всем требованиям центр. В тот момент, когда стало понятно, что Центр для людей с ограниченными возможностями на Кюте сделать не получится, мы решили, что сделаем там Центр здоровья. Тогда город на основании экспертной оценки приобрел эту землю. Что касается экспертной оценки, то фирма, которая ее делала, имеет лицензию и ее оценка соответствует всем нормам, так что никакого нарушения здесь нет (Rus.Postimees ознакомился с документом – ред.).
- Заключен ли договор аренды земли на Кюте, 6 и на каких условиях? Был ли конкурс?
- Решением горсобрания мы дали одной фирме разрешение на право пользования землей в том случае, если на ней будет что-то строиться. Это просто решение горсобрания о возможном выделении земли. Так как Центра здоровья там не будет, то и договора не заключали, и решение это аннулируется.
На тот момент такое решение было необходимо принять, чтобы эта фирма подала проект на финансирование в европейский фонд, иначе нельзя было бы подать заявку. Так как условия не подошли, Центр здоровья на Кюте не построят. На сегодняшний день центр будет строиться между мэрией и «Максима ХХ». Мы подали заявку на финансирование, получили хорошие отзывы и надеемся, что скоро у нас будет и Центр здоровья, и Дом призрения.
- Что будет с Кюте, 6 и другими муниципальными землями?
- Сейчас помимо Кюте, 6 мы осмотрели все государственные участки земли, подали на их муниципализацию и получили еще два участка. Третий переходит в нашу собственность сейчас, процесс еще не завершен. У нас появился резерв земли. На Кюте, 6 сейчас ведется детальная планировка для постройки муниципального дома под финансированием Kredex. Для учителей, врачей, молодых людей – специалистов, которые нам остро необходимы. Это один из видов привлечения молодых специалистов.
Второй хороший проект будет между нашей библиотекой и улицей Оруметса. На государственной земле, которая сейчас уже приобретена в муниципальную собственность, есть пустырь, там тоже ведется детальная планировка для того, чтобы построить современный Дом молодежи или Дом поколений, как мы его еще называем. Тот Центр досуга, который имеется у города сейчас, хоть и популярен, но уже устарел, не соответствует современным требованиям. Поэтому дело чести для города – сделать современный привлекательный досуговый центр. У нас в городе есть пожилые люди, которые занимаются спортом и танцами, собираются вместе, отдыхают, поэтому мы хотим их объединить с молодежью в одном здании, чтобы происходило взаимодействие поколений. Отсюда и название: Дом поколений.
Еще на муниципализированных землях на улице Хайгла тоже предполагается строительство дома с муниципальным жильем, но там вряд ли уже получится строить на деньги Kredex - столько не выделят. Тогда объявим конкурс на строительство арендного жилья и заключим договор на право пользования с частными фирмами. Кто больше предложит городу квартир в муниципальную собственность, тот и получит это право. Еще в Мууга будем строить дом призрения. Процесс муниципализации завершается, будем проводить тендер, там пока только одна фирма изъявила желание. Кстати, на Кюте, 6 те фирмы, которые сначала выразили желание принять участие в конкурсе, отказались от этого после того, как осмотрели землю.
- Почему договор заключили с родственником бывшего депутата, ведь было очевидно, что ваша оппозиция не пропустит этот факт?
- Знаете, если бы нам было что скрывать, мы бы такие вещи через горсобрание не проводили. Было одно предложение и слава богу, хоть один человек нашелся, который хотел там что-то сделать, – ему и разрешили. Ограничивать людей из-за того, что они находятся в родственных отношениях с кем-то, неправомерно и некорректно.
Свалка, запах и петиция
- Жители Маарду устали от запаха, который идет со свалки. В Ласнамяэ был такой же скандал, но этой проблемой после бурного возмущения занялись власти. В Маарду вонь бывает очень давно, но никто ничего не решает. Вызывали ли специалистов, делали ли замеры уровня запаха и выбросов? Маардусцы говорят, есть петиция, которая якобы передана Инспекции по охране оружающей среды и управе Маарду. Так ли это? По некоторым данным, поскольку свалка находится на территории Йыэляхтме, то Маарду ничего не может сделать, это так? Предпринимала ли управа какие-то шаги?
- Это опять вопрос разделения функций, которые выполняет государство и самоуправление. Мы не можем указывать соседнему самоуправлению, Йыэляхтме, что в нем строить или не строить. Йыэляхтме своими силами тоже борется с запахами, которые, давайте будем юридически верно это называть, предположительно идут со свалки. Мы все знаем, что скорее всего запах именно оттуда, но юридически это пока не доказано. Источников загрязнения может быть несколько: порт Мууга, станция по переработке Иру, завод Кехра и т.д. Это чисто теоретически, хотя мы все понимаем, что источник запаха – именно свалка. Там периодически переворачивают биоотходы, тогда и возникает запах. Хотя сама свалка заявляет, что у них нет выбросов. Я знаю, что коллеги из Йыэляхтме в мае были там, все осмотрели, но в этот момент, видимо, было все нормально. Они писали письма в Министерство окружающей среды, мы туда обращались и, конечно, помогали жителям собирать подписи под петицией против этой свалки. Что может сделать самоуправление, которое напрямую не связано с ситуацией? Конечно, мы не можем в стороне оставаться. Мы собрали в мэрии в Маарду представителей Йыэляхтме, Муугаского порта, Департамента окружающей среды и Инспекции по охране окружающей среды, а также представителя Таллиннского центра переработки отходов. Для того, чтобы зафиксировать официально, что запах идет со свалки, по примеру порта Мууга вокруг нее надо поставить датчики, определяющие откуда и какой силы запах идет, тогда можно реагировать оперативно.
Порт Мууга так и делает: у них есть командный пункт, если во время перевалки грузов выделяется сильный запах, срабатывают датчики, и работники сразу звонят на разгружаемое судно, требуя или уменьшить срок разгрузки или вообще прекратить ее. Мы сделали такое предложение свалке, она подала заявку в Центр инвестиций в окружающую среду на установку таких датчиков вокруг Маарду. По крайне мере, это уже даст официальный повод утверждать, идет со свалки запах или нет.
В данный момент как раз идет производство о продлении разрешения на работу свалки – туда поедет Инспекция по охране окружающей среды и на месте будут делать замеры. Так что сейчас есть возможность что-то сделать, поэтому и собирали подписи под петицией. Мы хотели бы, чтобы нас привлекали к этим замерам в качестве наблюдателей. Чтобы мы понимали, в какое время инспекторы едут делать замеры - сразу после того, как на свалке переворошили этот мусор, или в тот день, когда там тишь и гладь.
Это пока что в стадии переговоров. Кстати, Йыэляхтме требует того же самого – принимать участие в замерах.
В данном случае Маарду не может напрямую вмешаться в ситуацию, но хотя бы взять ее под контроль мы стараемся. Мы не открещиваемся ни от одной, даже не зависящей от нас напрямую проблемы, решение которой находится в компетенции других инстанций. И если мы можем хотя бы держать руку на пульсе и «долбать» тех, кто должен исправить ситуацию, мы это делаем.
- Вы идете на выборы в Рийгикогу? Если вы пройдете в парламент, уйдете с поста мэра?
- Сейчас я на выборы иду помогать партии. Уйду ли я в парламент в случае, если наберу голоса, я пока не знаю. Сейчас в Маарду наша команда начала много проектов, которые я не хотел бы бросать. Один раз я уже отказался идти в Рийгикогу вместо Юри Ратаса. Дел в городе очень много, я очень доволен, что есть такие инициаторы, которые собирают подписи под проблемами свалки, питания и т.д. У нас очень хорошая обратная связь с жителями города, которые задают вопросы и через соцсети и напрямую. Мы отвечаем и по ТВ, и лично. С одной стороны, хорошо, если в парламенте будет человек от Маарду, но с другой, я пока не все сделал на посту мэра.