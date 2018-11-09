Владимир Архипов: о Temptrans, запахе от свалки и невкусных обедах

Второй хороший проект будет между нашей библиотекой и улицей Оруметса. На государственной земле, которая сейчас уже приобретена в муниципальную собственность, есть пустырь, там тоже ведется детальная планировка для того, чтобы построить современный Дом молодежи или Дом поколений, как мы его еще называем. Тот Центр досуга, который имеется у города сейчас, хоть и популярен, но уже устарел, не соответствует современным требованиям. Поэтому дело чести для города – сделать современный привлекательный досуговый центр. У нас в городе есть пожилые люди, которые занимаются спортом и танцами, собираются вместе, отдыхают, поэтому мы хотим их объединить с молодежью в одном здании, чтобы происходило взаимодействие поколений. Отсюда и название: Дом поколений.

Еще на муниципализированных землях на улице Хайгла тоже предполагается строительство дома с муниципальным жильем, но там вряд ли уже получится строить на деньги Kredex - столько не выделят. Тогда объявим конкурс на строительство арендного жилья и заключим договор на право пользования с частными фирмами. Кто больше предложит городу квартир в муниципальную собственность, тот и получит это право. Еще в Мууга будем строить дом призрения. Процесс муниципализации завершается, будем проводить тендер, там пока только одна фирма изъявила желание. Кстати, на Кюте, 6 те фирмы, которые сначала выразили желание принять участие в конкурсе, отказались от этого после того, как осмотрели землю.

- Почему договор заключили с родственником бывшего депутата, ведь было очевидно, что ваша оппозиция не пропустит этот факт?

- Знаете, если бы нам было что скрывать, мы бы такие вещи через горсобрание не проводили. Было одно предложение и слава богу, хоть один человек нашелся, который хотел там что-то сделать, – ему и разрешили. Ограничивать людей из-за того, что они находятся в родственных отношениях с кем-то, неправомерно и некорректно.

Свалка, запах и петиция

- Жители Маарду устали от запаха, который идет со свалки. В Ласнамяэ был такой же скандал, но этой проблемой после бурного возмущения занялись власти. В Маарду вонь бывает очень давно, но никто ничего не решает. Вызывали ли специалистов, делали ли замеры уровня запаха и выбросов? Маардусцы говорят, есть петиция, которая якобы передана Инспекции по охране оружающей среды и управе Маарду. Так ли это? По некоторым данным, поскольку свалка находится на территории Йыэляхтме, то Маарду ничего не может сделать, это так? Предпринимала ли управа какие-то шаги?