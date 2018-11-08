Умер один из влиятельнейших предпринимателей Эстонии

«Мы будем помнить и скучать по его смелым делам, красноречивым высказываниям, любви к своей работе и коллегам», - сообщает ABC Grupp.

Юри Випс являлся одним из влиятельнейших предпринимателей восстановившей свою независимость Эстонии. В опубликованном осенью 2007 года в Äripäev рейтинге богатых людей, он занимал 36-ю строчку, оставив за спиной как Олега Осиновского, так и Урмаса Сыырумаа. Имущество заработавшего большие деньги на розничной и оптовой торговле, а также на недвижимости Випса тогда оценивали в 720 миллионов эстонских крон.