Умер один из влиятельнейших предпринимателей Эстонии

После длительной борьбы с тяжелым заболеванием в четверг утром на 62 году жизни умер предпринимать Юри Випс.
«Мы будем помнить и скучать по его смелым делам, красноречивым высказываниям, любви к своей работе и коллегам», - сообщает ABC Grupp.
ABC Grupp принадлежат AbeStock AS, ABC Motors AS и ABC Supermarkets AS, которые работают в оптовой и розничной торговле. Випс был основателем ABC Grupp.
Юри Випс являлся одним из влиятельнейших предпринимателей восстановившей свою независимость Эстонии. В опубликованном осенью 2007 года в Äripäev рейтинге богатых людей, он занимал 36-ю строчку, оставив за спиной как Олега Осиновского, так и Урмаса Сыырумаа. Имущество заработавшего большие деньги на розничной и оптовой торговле, а также на недвижимости Випса тогда оценивали в 720 миллионов эстонских крон.