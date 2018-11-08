На Украине в понедельник, 5 ноября, умер отбывавший пожизненное заключение за ряд убийств Сергей Ткач, известный как "пологовский маньяк". Об этом в четверг, 8 ноября, пишет Радио Свобода со ссылкой на администрацию Государственной уголовно-исполнительной службы Украины Министерства юстиции.
Отмечается, что Ткач умер от сердечной недостаточности, передает Korrespondent.
По данным СМИ, приговор за 37 доказанных убийств Ткачу зачитали в 2008 году. Его жертвами были девочки в возрасте от девяти до 17 лет, он их насиловал и убивал. Свои зверства Ткач совершал на территории Крыма, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областей.
По неофициальным данным, он убил более 100 человек. Комплексная психиатрическая экспертиза установила, что Ткач здоров и способен отвечать за свои действия.