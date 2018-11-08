По данным СМИ, приговор за 37 доказанных убийств Ткачу зачитали в 2008 году. Его жертвами были девочки в возрасте от девяти до 17 лет, он их насиловал и убивал. Свои зверства Ткач совершал на территории Крыма, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областей.