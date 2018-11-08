Спор о переводе часов: предприятия и госучреждения Эстонии поддерживают переход на постоянное летнее время

Большинство из опрошенных Министерством экономики государственных учреждений, зонтичных организаций и предприятий высказались за перевод стрелок часов на постоянное летнее время и только Министерство образования и науки высказалось за то, чтобы оставить Эстонию на постоянном зимнем времени.