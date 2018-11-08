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  • Спор о переводе часов: предприятия и госучреждения Эстонии поддерживают переход на постоянное летнее время

Спор о переводе часов: предприятия и госучреждения Эстонии поддерживают переход на постоянное летнее время

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Переход на летнее время.

ФОТО: Pm

Большинство из опрошенных Министерством экономики государственных учреждений, зонтичных организаций и предприятий высказались за перевод стрелок часов на постоянное летнее время и только Министерство образования и науки высказалось за то, чтобы оставить Эстонию на постоянном зимнем времени.

Ведомство направило запрос на тему зимнего и летнего времени в министерства социальных дел, сельской жизни, образования, внутренних дел. Из 16 опрошенных ведомств и объединений свое мнение высказали восемь, передает Rus.ERR.

Министерство образования в своем ответе подчеркнуло необходимость обеспечить школьникам нормальный сон, поскольку при переходе на летнее время долгие светлые вечера затрудняют детям отход ко сну, и высказалось за то, чтобы оставить в Эстонии поясное время.

В качестве постоянного летнее время поддерживают Министерство социальных дел, Ассоциация логистики и экспедирования Эстонии, AS Eesti Raudtee, Ассоциация логистики и транзита Эстонии, Департамент технадзора Эстонии, Департамент шоссейных дорог и Торгово-промышленная палата Эстонии.

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