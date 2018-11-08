Ближе к пациентам: центры экстренной медпомощи предлагают создать в районах Таллинна

В отделения экстренной помощи обращается все больше людей, которые не нуждаются в оперативном вмешательстве медиков, при этом наибольшее количество обращений в ЭМО приходится на Харьюмаа. Врачи предлагают создать центры экстренной медпомощи в столичных районах, ближе к пациентам.
Причина перегруженности отделения экстренной помощи обусловлена недоступностью семейных врачей и врачей-специалистов, передает Rus.ERR.
По мнению заведующего Центром экстренной медицины Северо-Эстонской региональной больницы Василия Новака, создание специальных центров неотложной помощи в разных районах Таллинна поможет пациенту получить надлежащее обследование, у него появится возможность запланировать визит к семейному врачу, а если пациенту понадобится неотложная медицинская помощь, то его сразу отправят в отделение экстренной медицины.
"Если мы создадим такие дежурные клиники или дежурные центры в конкретных районах, пациенту будет удобно не ехать куда-то с периферии в больницу, а обратиться за помощью по месту жительства", - пояснил Новак.