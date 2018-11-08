Ближе к пациентам: центры экстренной медпомощи предлагают создать в районах Таллинна

В отделения экстренной помощи обращается все больше людей, которые не нуждаются в оперативном вмешательстве медиков, при этом наибольшее количество обращений в ЭМО приходится на Харьюмаа. Врачи предлагают создать центры экстренной медпомощи в столичных районах, ближе к пациентам.