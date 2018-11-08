Еврокомиссия может подать на Эстонию в суд

Эстония полностью приняла четвертую директиву Европейского Союза о борьбе с отмыванием денег и ответит на высказанную в четверг критику со стороны Европейской комиссии в течение двух месяцев. Об этом в четверг вечером сообщила BNS пресс-служба Министерства финансов.

«По оценке Министерства финансов, Эстония полностью включила в свое законодательство положения четвертой директивы Европейского Союза о борьбе с отмыванием денег. Мы получили обоснованное мнение Европейской комиссии и ответим на него в течение положенных двух месяцев. В своем ответе мы поясним точнее, каким образом упомянутые Еврокомиссией положения включены в законодательство Эстонии», - пояснил BNS пресс-секретарь Министерства финансов Отть Хейнапуу.

«Например, в комментарии Еврокомиссии написано, что Эстония не приняла статью о предъявлении данных истинного получателя прибыли, тогда как положения, касающиеся регистра истинных получателей прибыли, были приняты еще в прошлом году, а сам регистр начал действовать в Эстонии в прошлом месяце. В Эстонии также уже с 2008 года действуют требования надзора, основанные на анализе рисков и процедурные правила в отношении обязанных лиц. Наличие анонимных расчетных счетов в Эстонии исключено, по этой причине и мер предосторожности по ним не предусмотрено», - добавил Хейнапуу.

«Но тем не менее, мы проанализируем комментарии Еврокомиссии и при необходимости готовы уточнить соответствующие положения законодательства», - отметил пресс-секретарь Министерства финансов.

Еврокомиссия в четверг направила Эстонии обоснованное мнение и Дании — меморандум, поскольку, по ее оценке, обе страны не приняли в полной мере четвертую директиву ЕС по борьбе с отмыванием денег. В случае, если в течение двух месяцев требования комиссии не будут выполнены, Еврокомиссия может подать на эти страны в Европейский суд.

Хотя обе страны сообщили, что принятие директивы ими доведено до конца, Еврокомиссия оценила этот процесс и пришла к выводу, что по ряду положений это не выполнено.

«Правовые нормы ЕС по борьбе с отмыванием денег крайне важны в деле борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В свете произошедших недавно в ЕС скандалов с отмыванием денег принятие упомянутой директивы, по оценке Еврокомиссии, важно для всех стран-членов ЕС», - сообщила Еврокомиссия, подчеркнув, что недостатки законодательства в одной стране влияют на всех остальных.

До сего времени Еврокомиссия начала делопроизводство о нарушениях с принятием четвертой директивы об отмывании денег в отношении 21 страны ЕС.