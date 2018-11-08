Свен Сестер о пенсионной реформе: человек умнее государства, отдайте ему его деньги

"Я думаю, что сегодня эта система не работает на таком уровне, как ожидали, поэтому мы хотим дать человеку возможность самостоятельно принимать решение", - сказал политик в передаче "Интервью недели" на телеканале ETV+, передает Rus.ERR .

По его словам, доходность пенсионных фондов второй ступени в Эстонии очень маленькая не только на европейском, но и на мировом уровне. "И это сегодня реальная проблема", - подчеркнул отечественник.

Он пояснил, что предлагаемый партией вариант реформы заменит обязательное участие во второй пенсионной ступени четырьмя вариантами, выбирать из которых люди смогут самостоятельно: 1) оставить все как есть; 2) перевести деньги на специальный инвестиционный счет и самостоятельно выбирать объекты для инвестиций; 3) снять деньги и использовать их по своему усмотрению, уплатив 20% подоходного налога, или 4) полностью отказаться от дальнейшего участия во второй ступени, за счет чего взнос из социального налога работника в первую пенсионную ступень сразу увеличится на 4% и приведет к увеличению размера будущей государственной пенсии.