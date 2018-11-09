Nordica закрывает сразу три линии

В четверг эстонская национальная авиакомпания Nordica решила закрыть три регулярные линии из Таллинна и вместо убыточного внутреннего рынка больше сосредоточиться на внешнем, передает Majandus24.
С середины января следующего года самолеты Nordica больше не будут летать в Санкт-Петербург, Осло и Амстердам. Две последние линии были регулярными с самого начала. В то же время с января Nordica сократит количество вылетов на двух основных линиях - в Стокгольм и в Мюнхен.
Ханнес Саарпуу, возглавивший Nordica в середине лета, сказал после принятия решения о закрытии линий, что хоть оно и далось нелегко, причин для паники нет. Это произошло по экономическим соображениям - если люди не летают, нет смысла тратить деньги. Саарпууу привел в пример Стокгольм, куда в зимний период летают аж четыре авиакомпании.
Если в прошлом году благодаря экономическому росту и председательству Эстонии в Европейском союзе авиакомпания Nordica заработала прибыль в размере 900 000 евро, то в этом году принадлежащее государству предприятие несет убытки в размере нескольких миллионов евро.