В течение этой недели NO99 дал в своем домашнем зале три последних спектакля по постановке NO30. Kihnu Jõnn. Смотрите в видео, какие мысли по этому поводу возникли у зрителей:

В конце декабря театр еще покажет в Москве свою постановку NO43. Kõnts.

Напомним, что в последний день октября театр NO99 сообщил, что прекращает свою деятельность. Если быть точнее, это произойдет в январе 2019 года.