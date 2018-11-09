Слезы и овации: последний спектакль театра NO99 Фото и видео!
9 ноября 2018, 7:30
Вчера вечером в театре NO99 прошел последний спектакль.
В течение этой недели NO99 дал в своем домашнем зале три последних спектакля по постановке NO30. Kihnu Jõnn. Смотрите в видео, какие мысли по этому поводу возникли у зрителей:
В конце декабря театр еще покажет в Москве свою постановку NO43. Kõnts.
Напомним, что в последний день октября театр NO99 сообщил, что прекращает свою деятельность. Если быть точнее, это произойдет в январе 2019 года.
С закрытием театра работу потеряют 30 человек.