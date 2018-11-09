Пт, 9.11.2018
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Слезы и овации: последний спектакль театра NO99 Фото и видео!

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Вчера вечером в театре NO99 прошел последний спектакль.

В течение этой недели NO99 дал в своем домашнем зале три последних спектакля по постановке NO30. Kihnu Jõnn. Смотрите в видео, какие мысли по этому поводу возникли у зрителей:

В конце декабря театр еще покажет в Москве свою постановку NO43. Kõnts.

Напомним, что в последний день октября театр NO99 сообщил, что прекращает свою деятельность. Если быть точнее, это произойдет в январе 2019 года.

С закрытием театра работу потеряют 30 человек.

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