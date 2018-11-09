MOGILEV REGION, BELARUS - OCTOBER 12, 2018: The President of Belarus Alexander Lukashenko (L) and the President of Russia Vladimir Putin visit the village of Aleksandriya in Shklov District, Mogilev Region. Alexei Nikolsky/Russian Presidential Press and Information Office/TASS ФОТО: Alexei Nikolsky / Alexei Nikolsky/TASS

Президент Беларуси Александр Лукашенко зачастил с заявлениями, которые озадачивают союзную Россию и пугают белорусского обывателя.

«Если у нас будет достаточно стрелкового оружия - автоматы, пистолеты, пулеметы и боеприпасы к ним - не дай бог война, мы раздадим в каждую семью. И мы будем защищать свою территорию всеми… Ну, детей давайте выведем. Старики и даже женщины: семь миллионов человек - семь миллионов получит оружие, чтобы они могли защищаться», - фразу, произнесенную президентом Лукашенко месяц назад во время инспекции военного полигона на западе страны, аналитики в Минске поначалу сочли фигурой речи.

«Он грозится вооружить семь миллионов человек? Но у нас на складах около миллиона единиц оружия всего. Если даже мы наладим производство вооружения, совокупная стоимость такой программы будет такова, что белорусский бюджет не потянет», - политолог Андрей Поротников, руководитель аналитического центра Belarus Security Blog, скептичен в оценке планов Лукашенко.

Вычислить адресата президентского послания нетрудно.

Если завтра война, если завтра в поход

Там же, на полигоне, Лукашенко заметил: «Мы видим поведение некоторых тут союзников. Ну, кроме России, наверное, нам рассчитывать не на кого. И даже на Россию мы не можем на сто процентов положиться. Хорошо, сегодня Путин и прочие, он понимает нас, я понимаю его. Мы вместе как-то действуем - и то не всегда. А что будет завтра?»

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Эксперты в России еще обсуждали эти высказывания, когда на встрече с активистами прогосударственного Белорусского республиканского союза молодежи (БРСМ) президент Лукашенко вновь призвал готовиться к защите Отечества.

«Скажу вам впервые и откровенно то, о чем я говорил в самом узком кругу. Я всегда говорю прагматично: а если завтра с ружьем придется встать на защиту своей Родины? Я как главнокомандующий обойдусь что ли только той структурой и системой, которая создана в Вооруженных силах и милиции? Нет. Нам придется раздать каждому - прежде всего, мужику, да и девчонке - оружие, чтобы защитить, ладно, не Родину - себя и свою семью, своих детей», - разъяснял Лукашенко активу, который считает преемником советского комсомола.

В представлении Лукашенко эта молодежная структура - колоссальный резерв, который может быть полезен в трудную минуту.

Он поддержал инициативу наследников комсомола (100-летие ВЛКСМ официально отмечалось в Беларуси 29 октября) подарить каждой семье государственный белорусский флаг. Сделать это намерены во время предстоящей скоро переписи населения.

Флаг вам в руки! Но какой?

Идею с флагом в подарок комментаторы в Минске уже назвали уязвимой как с экономической, так и с идеологической точек зрения.

Согласно статистике, в Беларуси проживают 3,8 миллиона семей. Достойное полотнище - хотя бы полметра на метр - при крупном заказе обойдется, по словам производителей, в 10-12 белорусских рублей (5-6 долларов США). Общая стоимость "подарка народу" в таком случае превысит 15 миллионов долларов - а это больше, чем потратили на прошлую перепись населения в 2009 году.

В Беларуси до сих пор не было традиции вывешивать госфлаг по поводам или без на частных подворьях или балконах многоэтажек.

Часть подарочных госфлагов и вовсе грозит быть отвергнута приверженцами исторического бело-красно-белого полотнища, которое власти воспринимают как оппозиционное. Президент Лукашенко знает об этом, заметив: «Бог им судья».

Но Лукашенко сегодня как никогда ранее озабочен идеей массового патриотизма, отмечает минский аналитик Александр Класковский.

«Белорусские власти осознают угрозу экспансии „русского мира“ и пытаются создавать альтернативу, свой национальный нарратив», - отмечает Класковский.

Кроме наступательной обработки внутренней аудитории Минск в начале ноября громко отметился на внешних «фронтах».

Минск против российской базы

О ценности и значении суверенной Беларуси для геополитики в Европе президент Лукашенко говорил на заседании основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, собравшейся в Минске в начале ноября. Не удержался, чтобы не напомнить об особой, отличающейся от российской, позиции Минска по Абхазии и Южной Осетии, по Крыму и Донбассу, от которой, по его словам, в восторге некоторые западные партнеры.

Еще через несколько дней высшее руководство Беларуси приняло в Минске группу представителей аналитических центров США. Среди них - бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, ныне - эксперт Центра по анализу европейской политики Бен Ходжес.

Аналитики в Беларуси и России особо подчеркивают: визит в Минск американских аналитиков пришелся на дни, когда Вашингтон запустил механизм рассмотрения пакета мер против России, получившего неофициальное название «драконовские санкции».

Отметив, что Минск не заинтересован в конфронтации ни с Востоком, ни с Западом, хотя находится в военном союзе с Россией, белорусский президент заверил американцев, что российских военных баз на территории Беларуси не будет.

Белорусские вооруженные силы, по словам Лукашенко, в состоянии обеспечить безопасность страны и выполнять свои функции лучше, чем любое другое государство, в том числе Россия.

«Вот почему мы категорически против размещения, тем более базы военно-воздушных сил [России]», - заявил белорусский лидер.

«Время подлета любого самолета с территории России, если в этом будет необходимость, 3−5 минут. Зачем тогда здесь база, зачем подставляться под удар возможного агрессора, выдвигая военно-воздушную базу на передовую», - объяснил американцам Лукашенко, отметив, что если НАТО «продолжит запугивать», размещая базы в Польше, либо еще каким-то образом, то Беларуси будет нужно более эффективное оружие, прежде всего ракетное.

Реакция в Москве и Минске

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что оставит заявление белорусского союзника о российской базе без комментариев.

Москва еще в 2016 году намеревалась создать российскую базу ВВС в белорусском Бобруйске, развернув там истребительный авиационный полк в составе 24 истребителей Су-27СМ3 и звена четырех вертолетов Ми-8. Минск который год отвергает эту идею, настаивая на передаче истребителей и вертолетов в белорусские подразделения.

«Президент Беларуси абсолютно прав: на сегодняшний день боевых возможностей российских Вооруженных сил, белорусских Вооруженных сил достаточно для отражения любой агрессии любого противника. В сегодняшней ситуации делать ничего не нужно», - заявил агентству ТАСС посол России в Минске Михаил Бабич.

«Если ситуация будет меняться, то наши президенты найдут решение, и такие возможности у нас есть», - предупредил посол.

Минский эксперт Роман Яковлевский полагает, что вопрос о российской военной базе просто отложен, хотя Москва не ожидала сейчас экспромтов белорусского руководителя.

«Да, он добился того, чтобы понравиться своим западным собеседникам, которые в последнее время зачастили в Минск. Он впечатлил, поразил открытостью. Хотел продемонстрировать свою самостоятельность. И самостоятельность продекларировал. А декларация и реальность - две большие разницы. Я полагаю, что базе быть. Но не авиационной, а ракетной, что бы Лукашенко ни говорил о какой-то собственной ракетной промышленности», - говорит Яковлевский.

Поиски гарантий и союзников

Ряд наблюдателей в Минске уверены: под разговоры о союзничестве Лукашенко хотел бы получить от России новые вооружения; под напоминания о суверенитете Беларуси рассчитывает сам решать, когда и против кого оружием воспользоваться.

«Зафиксируем пока: в Минске не хотят дополнительного военного присутствия России на территории Беларуси в любом формате. До последнего момента и аргумента белорусские власти будут такому сопротивляться. И у России не так много рычагов, чтобы принудить нынешние белорусские власти поменять свою позицию по этому вопросу», - отмечает политолог Андрей Поротников.