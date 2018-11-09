Страховщики рассказали, где чаще всего в Эстонии происходят аварии

Согласно анализу Эстонского фонда дорожного страхования (ЭФДС), число дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на более крупных перекрестках за последние два года увеличилось на десять процентов. Вместе с тем, в течение трех предыдущих лет число ДТП на перекрестках сократилось.
В течение двух лет больше всего увеличилось число происшествий на кольцевой дороге улицы Рийа в Тарту и на кольцевой дороге Акадеэмия-теэ в Таллинне. Кольцевая Рийа является перекрестком, где начиная с третьего квартала прошлого года, произошло больше всего ДТП. Ежегодно здесь регистрируется более 150 случаев. На улице Акадеэмия-теэ в течение прошлого года произошло 119 ДТП.
Быстрее всех увеличилось число ДТП на перекрестке улиц Лийвалайа – Пярнуское шоссе – Суур-Америка в Таллинне, где за девять месяцев было зарегистрировано 67 случаев дорожного страхования. В прошлом году их было 43. В текущем году на перекрестке улиц Лийвалайа – бульвар Рявала – Тартуское шоссе число ДТП также быстро росло.
По словам руководителя сферы предотвращения ущерба фонда дорожного страхования Юлли Рейметс, и на кольцевой дороге Рийа, и на Акадеэмия-теэ 60 процентов ДТП составляют наезды сзади. «На кольцевой дороге Акадеэмия-теэ в течение последнего года участились происшествия при перестроении в соседний ряд движения, которые составляют уже треть всех ДТП. Все больше аварий происходит также при выезде с кольцевой дороги», - сказала Рейметс и добавила, что в основном ДТП происходят в часы пик, вызывая заторы на дорогах.
«На более крупных перекрестках происходит все больше ДТП во время перестроения, объезда и при отклонении в соседний ряд без желания перестроения. Причина может быть в спешке, и, несомненно, внимание людей рассеивается при пользовании смартфонами и при занятии посторонними делами», - отметила Рейметс.
По оценке руководителя Фонда дорожного страхования Марта Йессе, самой положительной новостью является резкое сокращение числа ДТП на кольцевой дороге Хааберсти. «Если два года назад на кольцевой дороге Хааберсти было 144 ДТП в год, то после открытия развязки движения число происшествий сократилось до 55 случаев в год. Хотя одной из причин является неактивное движение во время реконструкции, все же, к счастью, статистика последних месяцев не показывает увеличения числа аварий. Следовательно, с уверенностью можно сказать, что перестройка развязок движения поможет повысить безопасность движения», – сказал Йессе.