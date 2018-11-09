Страховщики рассказали, где чаще всего в Эстонии происходят аварии

В течение двух лет больше всего увеличилось число происшествий на кольцевой дороге улицы Рийа в Тарту и на кольцевой дороге Акадеэмия-теэ в Таллинне. Кольцевая Рийа является перекрестком, где начиная с третьего квартала прошлого года, произошло больше всего ДТП. Ежегодно здесь регистрируется более 150 случаев. На улице Акадеэмия-теэ в течение прошлого года произошло 119 ДТП.

Быстрее всех увеличилось число ДТП на перекрестке улиц Лийвалайа – Пярнуское шоссе – Суур-Америка в Таллинне, где за девять месяцев было зарегистрировано 67 случаев дорожного страхования. В прошлом году их было 43. В текущем году на перекрестке улиц Лийвалайа – бульвар Рявала – Тартуское шоссе число ДТП также быстро росло.

По словам руководителя сферы предотвращения ущерба фонда дорожного страхования Юлли Рейметс, и на кольцевой дороге Рийа, и на Акадеэмия-теэ 60 процентов ДТП составляют наезды сзади. «На кольцевой дороге Акадеэмия-теэ в течение последнего года участились происшествия при перестроении в соседний ряд движения, которые составляют уже треть всех ДТП. Все больше аварий происходит также при выезде с кольцевой дороги», - сказала Рейметс и добавила, что в основном ДТП происходят в часы пик, вызывая заторы на дорогах.

«На более крупных перекрестках происходит все больше ДТП во время перестроения, объезда и при отклонении в соседний ряд без желания перестроения. Причина может быть в спешке, и, несомненно, внимание людей рассеивается при пользовании смартфонами и при занятии посторонними делами», - отметила Рейметс.