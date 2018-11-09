В Ида-Вирумаа примерно 4000 человек могут лишиться социальных пособий
9 ноября 2018, 8:47
Министерство внутренних дел напоминает, что до конца года необходимо проверить свою регистрацию места жительства, иначе можно лишиться социальных пособий.
С нового года в связи с изменениями в Законе о регистре народонаселения у людей, снятых с регистрации владельцем жилья, графы о месте проживания будут пустыми. И может получиться так, что человек обнаружит, что не может пользоваться услугами местного самоуправления, потому что не является его жителем. Речь идет примерно о 38 000 жителей Эстонии, в Ида-Вирумаа уточнить данные о регистрации места жительства должны примерно 4000 человек, передает Rus.ERR.
Сделать это можно на сайте eesti.ee или обратиться в местное самоуправление.