В Ида-Вирумаа примерно 4000 человек могут лишиться социальных пособий

С нового года в связи с изменениями в Законе о регистре народонаселения у людей, снятых с регистрации владельцем жилья, графы о месте проживания будут пустыми. И может получиться так, что человек обнаружит, что не может пользоваться услугами местного самоуправления, потому что не является его жителем. Речь идет примерно о 38 000 жителей Эстонии, в Ида-Вирумаа уточнить данные о регистрации места жительства должны примерно 4000 человек, передает Rus.ERR.