Пт, 9.11.2018
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  • Ида-Виру
  • В Ида-Вирумаа примерно 4000 человек могут лишиться социальных пособий

В Ида-Вирумаа примерно 4000 человек могут лишиться социальных пособий

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Кошелек. Иллюстративное фото.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Министерство внутренних дел напоминает, что до конца года необходимо проверить свою регистрацию места жительства, иначе можно лишиться социальных пособий.

С нового года в связи с изменениями в Законе о регистре народонаселения у людей, снятых с регистрации владельцем жилья, графы о месте проживания будут пустыми. И может получиться так, что человек обнаружит, что не может пользоваться услугами местного самоуправления, потому что не является его жителем. Речь идет примерно о 38 000 жителей Эстонии, в Ида-Вирумаа уточнить данные о регистрации места жительства должны примерно 4000 человек, передает Rus.ERR.

Сделать это можно на сайте eesti.ee или обратиться в местное самоуправление.

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