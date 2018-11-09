Совет Европы предупредил о последствиях возможного выхода России

В результате подобной ситуации возникнет "другая Европа", полагает Ягланд. По его словам, выход РФ из организации отрицательно скажется на живущих в России. В частности, тысячи россиян "не будут иметь доступ к Европейскому суду по правам человека".

Выход кого-либо из членов Совета Европы из организации "не принесет пользу делу защиты прав человека", считает отметил глава финского МИДа. По словам Сойни, Финляндия, которая будет возглавлять Совет Европы с 21 ноября 2018 года по 17 мая 2019 года, сотрудничает с другими участниками организации для решения сложившейся ситуации.

После аннексии Россией украинского полуострова Крым в апреле 2014 года Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) лишила российскую делегацию права голоса, а также возможности работать в руководящих структурах ассамблеи и участвовать в наблюдении за выборами, пишет DW.com. В июне 2017 года Россия объявила, что приостанавливает уплату взносов в бюджет Совета Европы до полного и безоговорочного возобновления полномочий ее делегации в ПАСЕ. Ежегодный взнос Москвы составлял около 33 млн евро - почти 10 процентов бюджета организации.